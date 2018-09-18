Генасамблея ООН обговорить ситуацію в Криму і на Донбасі

Генеральна Асамблея ООН внесла до порядку денного пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Про це у ніч на суботу, 22 вересня, повідомило постійне представництво України при ООН у соціальній мережі Twitter.

"Рішення було прийнято впевненою більшістю: за - 68, проти - 13", - йдеться в дописі. Водночас, згідно з повідомленням українських дипломатів, проти включення питання про ситуацію в анексованому Росією Криму та в контрольованих проросійськими сепаратистами районах Донбасу до порядку денного сесії Генасамблеї виступили 13 країн: Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Бурунді, Куба, Іран, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Судан, Сирія і Венесуела.

Порошенко хоче "донести правду" світові

Президент України Петро Порошенко, коментуючи це рішення на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав: "Це дасть змогу крізь шквал дезінформації донести до світової спільноти правду про трагічні наслідки окупації РФ Криму і тривалої агресії на Донбасі".

Нагадаємо, в березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Згодом у квітні того ж року почався збройний конфлікт на Донбасі, внаслідок якого загинули тисячі людей, мільйони - стали внутрішніми переселенцями Україна звинувачує Росію в наданні допомоги сепаратистам, називаючи її державою-агресором. Москва натомість заперечує, що є стороною конфлікту Донбасі.