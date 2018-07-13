Гельсінкі зустрічає Путіна і Трампа масовим протестом

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Гельсінкі у неділю, 15 липня, на знак протесту проти президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна, які мають зустрітися у фінській столиці. Обом президентам демонстранти закидають порушення прав людини та утиски свободи слова. За оцінками поліції, на протестну акцію вийшли від двох тисяч до 2500 осіб. Організатори заявили про участь кількох тисяч осіб, пише інформагенція AFP.

Тим часом пообіді в неділю Трамп у супроводі першої леді США відбув із Глазго до Гельсінкі. Як очікується, путін прибуде до столиці Фінляндії у понеділок вранці. Зустріч з російським президентом у Гельсінкі має відбутись у резиденції президента Фінляндіїу центрі столиці о 12-ій годині за центральноєвропейським часом. Президенти зустрічатимуться віч-на-віч.

Протест у Гельсінкі перед зустріччю Трампа і Путіна

Під час зустрічі президенти США та Росії планують обговорити непрості відносини між двома державами та низку питань національної безпеки. Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома державами, а однією з тем на зустрічі може стати можливе повернення Росії до Великої вісімки.

За кілька днів до зустрічі у США Велике журі висунуло звинувачення 12-ом співробітникам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Росії у змові з метою здійснення хакерських атак. Йдеться про зламування комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії. Обвинувачення пред'явлені в рамках розслідування, яке проводить спецпрокурор США Роберт Мюллер щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року.

Чому Гельсінкі?

У минулому Гельсінкі неодноразово ставав місцем зустрічі радянського, а згодом - російського, та американського керівництва. У ранні 1970-і роки у столиці Фінляндії відбувалась Конференція з безпеки та співробітництва в Європі, яка завершилася підписанням Гельсінського заключного акту. Серед підписантів документа був генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв та президент США Джеральд Форд.

У 1990 році у Гельсінкі відбувалася зустріч між радянським лідером Михайлом Горбачовим та президентом США Джорджом Бушем-старшим. У 1997 році у цьому ж місті зустрічались президент РФ Борис Єльцин на його американський колега Білл Клінтон.