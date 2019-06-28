 Гей-прайд у Кельні зібрав більше мільйона людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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Новини

Гей-прайд у Кельні зібрав більше мільйона людей

У гей-прайді у німецькому Кельні взяли участь більше людей, ніж живе в цьому місті. Організатори підкреслюють, що захід є не святковим карнавалом, а політичною акцією.

В гей-прайді в Кельні взяли участь більше мільйона людей

У гей-прайді в Кельні, за даними організаторів, взяли участь більше мільйона людей

У гей-прайді, що пройшов у німецькому Кельні у неділю, 7 липня, взяли участь близько 1,2 мільйона людей, повідомили організатори акції. Це більше, ніж населення цього міста, яке становить трохи більше мільйона людей. У параді взяли участь рекордні 148 організованих груп, підкреслили в оргкомітеті. За даними поліції, акція відбулася без інцидентів.

Учасники гей-прайду в Кельні

Учасники гей-прайду в Кельні

Цього року захід пройшов під гаслом "50 років прайду. Нас багато. Ми разом. Ми сильні". Він був присвячений п'ятдесятиріччю Стоунволльських протестів в Нью-Йорку, які стали знаковою подією в історії опору ЛГБТІ-спільноти проти переслідування гомосексуалів. Організатори особливо підкреслили, що гей-прайд у Кельні є не святковим карнавалом, а політичним заходом, присвяченим захисту прав ЛГБТІ.

Протести в "Стоунволл-інн"

Під час акції в Кельні

Під час акції в Кельні

Нагадаємо, рано-вранці 28 червня 1969 року поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку. Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТІ-активістів.

Хода учасників гей-прайду

Хода учасників гей-прайду

Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТІ. 

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