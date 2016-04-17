Ганс-Дітріх Ґеншер

Падіння Берлінського муру: Віхи мирної революції в Німеччині

Це був зірковий час німецької історії. Лише кілька слів з вуст одного з керівників НДР 9 листопада 1989 року здійняли маси й за лічені дні призвели до падіння режиму в Східній Німеччині.