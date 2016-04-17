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Ганс-Дітріх Ґеншер

У Німеччині попрощалися з екс-міністром закордонних справ Гансом-Дітріхом Ґеншером

У Німеччині попрощалися з екс-міністром закордонних справ Гансом-Дітріхом Ґеншером 17.04.2016

На офіційній церемонії прощання були присутні президент ФРН Йоахім Ґаук та федеральна канцлерка Анґела Меркель. Екс-держсекретар США Джеймс Бейкер назвав Ґеншера "титаном дипломатії".

До Європи їдуть американські танки - DW Новини (01.04.2016) 01.04.2016

Де саме розмістять американські танки у Східній Європі. Не стало архітектора возз'єднання Німеччини Ґеншера. Чи буде радіо Армія FM рупором військової пропаганди.

Помер архітектор возз'єднання Німеччини Ганс-Дітріх Ґеншер (01.04.2016) 01.04.2016

У пам'яті німців Ганс-Дітріх Ґеншер залишиться як один з батьків німецької єдності, очільник лібералів та чи не найуспішніший глава МЗС Німеччини впродовж рекордних 18 років.
Коментар: Ганс-Дітріх Ґеншер - метр дипломатії

Коментар: Ганс-Дітріх Ґеншер - метр дипломатії 01.04.2016

Архітектор об'єднання Німеччини, талановитий тактик, впливовий політик - таким був Ганс-Дітріх Ґеншер. Він є однією з ключових фігур у повоєнній історії країни, вважає Веріца Спасовска.
Ганс-Дітріх Ґеншер - яким він нам запам'ятався

Ганс-Дітріх Ґеншер - яким він нам запам'ятався 01.04.2016

Він був політиком, якого цінує Німеччина. Державник, який працював задля об'єднання країни. Дипломат, що здобув світове визнання. На 89-му році життя помер Ганс-Дітріх Ґеншер.

DW Новини за 100 секунд (01.04.2016) 01.04.2016

Порошенко зустрівся з Обамою і Байденом. "Нафтогаз" не купуватиме газ в "Газпрому". Помер архітектор возз'єднання ФРН Ганс-Дітріх Ґеншер.
Помер Ганс-Дітріх Ґеншер

Помер Ганс-Дітріх Ґеншер 01.04.2016

На 90 році життя помер колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Ґеншер. Зовнішньополітичне відомство ФРН він очолював упродовж 18 років.
Не могутністю, а відповідальністю

"Не могутністю, а відповідальністю" 01.10.2015

Екс-голова МЗС ФРН Ганс-Дітріх Ґеншер у своєму гостьовому коментарі для DW виступає за європейську Німеччину та єдину Європу як лабораторію нового справедливого устрою. Його вважають одним з творців об'єднання Німеччини.
Екс-глава МЗС ФРН Ґеншер: Європі потрібен новий старт

Екс-глава МЗС ФРН Ґеншер: Європі потрібен новий старт 08.11.2014

Екс-міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітрих Ґеншер вважає, що шанси, надані у 1989-му після падіння Берлінського муру, не були використані повною мірою. Він виступив за відновлення ради НАТО-Росія.
Падіння Берлінського муру: Віхи мирної революції в Німеччині

Падіння Берлінського муру: Віхи мирної революції в Німеччині 07.11.2014

Це був зірковий час німецької історії. Лише кілька слів з вуст одного з керівників НДР 9 листопада 1989 року здійняли маси й за лічені дні призвели до падіння режиму в Східній Німеччині.
Ґеншер: В Україні потрібен новий початок попри те, що сталося

Ґеншер: В Україні потрібен новий початок "попри те, що сталося" 30.09.2014

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітрих Ґеншер вважає, що у врегулюванні російсько-українського конфлікту треба "спробувати почати все спочатку".
«Об’єднання сягнуло значно далі, ніж декому здається»

«Об’єднання сягнуло значно далі, ніж декому здається» 30.09.2009

Екс-міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Ґеншер належить до головних діючих осіб подій 1989-го року. В розмові з «Німецькою хвилею» політик згадує про історичні моменти, які сколихнули весь світ.