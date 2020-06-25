Ганна Новосад - міністерка освіти і науки України в уряді Олексія Гончарука. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ганна Новосад".

В уряді Олексія Гончарука, сформованому наприкінці серпня 2019 року, Ганна Новосад обійняла посаду міністра освіти і науки України. До цього вона очолювала в міністерстві директорат стратегічного планування та європейської інтеграції, а в липні 2019 року була обрана народною депутаткою України від партії "Слуга народу".