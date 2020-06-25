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Ганна Новосад - міністерка освіти і науки України в уряді Олексія Гончарука. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ганна Новосад".
В уряді Олексія Гончарука, сформованому наприкінці серпня 2019 року, Ганна Новосад обійняла посаду міністра освіти і науки України. До цього вона очолювала в міністерстві директорат стратегічного планування та європейської інтеграції, а в липні 2019 року була обрана народною депутаткою України від партії "Слуга народу".
Міжнародне дослідження якості освіти PISA 2018 свідчить - українські школярі відстають від середніх показників у країнах ОЕСР, передусім у математиці. Експерти закликають сприймати ці результати як відправну точку.
Як добре українська школа готує дітей до дорослого життя порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Міжнародне дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.
Вчителям запропонували суттєво збільшити зарплату, скасувавши при цьому надбавки та перевівши їх на 40-годинний робочий тиждень. Вчителів це обурило. Чому вони вирішили, що на них хочуть вкотре зекономити бюджетні кошти?
Російська мова викладання не повернеться в українські школи, а залишиться факультативом. Про це, а також про подарунки на День вчителя, побори в школах і зарплати вчителям міністерка освіти та науки України Ганна Новосад розповіла в інтерв'ю DW.