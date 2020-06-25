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Ганна Новосад

Ганна Новосад - міністерка освіти і науки України в уряді Олексія Гончарука. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ганна Новосад".

В уряді Олексія Гончарука, сформованому наприкінці серпня 2019 року, Ганна Новосад обійняла посаду міністра освіти і науки України. До цього вона очолювала в міністерстві директорат стратегічного планування та європейської інтеграції, а в липні 2019 року була обрана народною депутаткою України від партії "Слуга народу".

Кабмін призначив в.о. міністра освіти України

Кабмін призначив в.о. міністра освіти України 25.06.2020

Уряд України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти. Раніше профільний комітет Верховної Ради не підтримав призначення його міністром.
Кабмін призначив в.о. міністра освіти і науки України

Кабмін призначив в.о. міністра освіти і науки України 10.03.2020

Уряд України призначив Юрія Полюховича в.о. міністра освіти і науки. До цього він був заступником попередньої очільниці МОН Ганни Новосад.

Міністерка освіти України пропонує втричі скоротити кількість вишів

Міністерка освіти України пропонує втричі скоротити кількість вишів 20.01.2020

Для оптимізації кількості вишів в Україні уряд змінив систему їхнього фінансування, планує закривати філії ВНЗ в деяких містах. Окрім того, міносвіти може об'єднати деякі університети, заявила міністерка освіти.
ЗНО з математики буде обов'язковим в Україні з 2021 року - Новосад

ЗНО з математики буде обов'язковим в Україні з 2021 року - Новосад 11.12.2019

Зовнішнє незалежне оцінювання з математики з 2021 року стане обов'язковим в Україні, заявила міністерка освіти Ганна Новосад.
Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео)

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (відео) 04.12.2019

Як добре українська школа готує дітей порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.

Дослідження якості освіти PISA 2018: Результати для України маловтішні, але ще не вирок

Дослідження якості освіти PISA 2018: Результати для України маловтішні, але ще не вирок 03.12.2019

Міжнародне дослідження якості освіти PISA 2018 свідчить - українські школярі відстають від середніх показників у країнах ОЕСР, передусім у математиці. Експерти закликають сприймати ці результати як відправну точку.

Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA (03.12.2019) 03.12.2019

Як добре українська школа готує дітей до дорослого життя порівняно з іншими країнами? На якому рівні якість освіти в Україні і на кого варто рівнятися? Міжнародне дослідження успішності школярів PISA вперше оцінило компетенції українських учнів.

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього

PISA 2018: Рівень знань українських школярів нижче середнього 03.12.2019

Україна вперше долучилась до міжнародного дослідження якості освіти PISA. Як з'ясувалось, українські школярі дещо не дотягнули до середніх показників.

Зарплати вчителів в Україні: підвищити не можна зменшити (30.10.2019) 30.10.2019

Вчителям запропонували суттєво збільшити зарплату, скасувавши при цьому надбавки та перевівши їх на 40-годинний робочий тиждень. Вчителів це обурило. Чому вони вирішили, що на них хочуть вкотре зекономити бюджетні кошти?
Міністерка освіти України: Є проблема з адекватним ставленням до вчителів

Міністерка освіти України: Є проблема з адекватним ставленням до вчителів 05.10.2019

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад в інтерв'ю DW розповіла про "Нову українську школу" - реформу шкільної освіти в країні, про низькі зарплати вчителів і про те, чи є корупція у школах.

Всі російськомовні школи перейдуть на українську - Ганна Новосад (04.10.2019) 04.10.2019

Російська мова викладання не повернеться в українські школи, а залишиться факультативом. Про це, а також про подарунки на День вчителя, побори в школах і зарплати вчителям міністерка освіти та науки України Ганна Новосад розповіла в інтерв'ю DW.