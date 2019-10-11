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Ганна Гопко

Ганна Гопко – українська політикиня, народна депутатка України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ганна Гопко". Ганна Гопко є депутаткою Верховної Ради України, починаючи від листопада 2014 року. Вона обралась від партії "Самопоміч". Нині Ганна Гопко не входить до жодної фракції. Вона очолює комітет Верховної Ради в закордонних справах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Менше впливу президента: чи стане кадрова політика МЗС України ефективнішою?

Менше впливу президента: чи стане кадрова політика МЗС України ефективнішою? 11.10.2019

Президент Зеленський своїм указом відмовився від функції мікроменеджменту в кадрових питаннях МЗС. Експерти вітають такий крок, але нагадують президенту про необхідність призначення нових послів у низці ключових країн.
Запит на диво. Чому програли нові обличчя старої Ради

Запит на диво. Чому програли "нові обличчя" старої Ради 25.07.2019

У 2014 році вони зайшли в парламент на хвилі запиту на нові обличчя, але тепер самі стали жертвами чергового оновлення Ради. DW розпитала цих депутатів про їхнє бачення власної поразки.
Депутати Верховної Ради: Савченко позбавили статусу депутата ПАРЄ, бо обставини змінилися

Депутати Верховної Ради: Савченко позбавили статусу депутата ПАРЄ, бо обставини змінилися 22.12.2016

Парламент виключив Надію Савченко з українській делегації в ПАРЄ, вдало скориставшись процедурними моментами. Проте причина - неприйняття її політичної поведінки, стверджують експерти.
Ганна Гопко про зміни до Конституції: Ми демонструємо світу, що виконуємо зобов’язання

Ганна Гопко про зміни до Конституції: Ми демонструємо світу, що виконуємо зобов’язання 21.07.2015

Ганна Гопко може втратити посаду голови парламентського комітету у закордонних справах через свою позицію. Про те, чому депутатка підтримала зміни до Конституції всупереч рішенню фракції - у розмові з DW.
Блок Порошенка та Народний фронт виступають за широку проєвропейську коаліцію

"Блок Порошенка" та "Народний фронт" виступають за широку проєвропейську коаліцію 26.10.2014

Спікер парламенту Олександр Турчинов сподівається, що в новій Верховній Раді буде створено конституційну більшість. Луценко допускає коаліцію з "Народним фронтом", "Самопоміччю" та "Батьківщиною".
Активісти примушують державу виділяти гроші для онкохворих дітей

Активісти примушують державу виділяти гроші для онкохворих дітей 18.02.2013

"Наші діти" - це приклад успішної кампанії, яка об'єднує 20 організацій у боротьбі за допомогу онкохворим дітям. Координаторка кампанії Ганна Гопко розповіла DW про досягнення громадських активістів.