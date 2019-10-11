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Ганна Гопко – українська політикиня, народна депутатка України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ганна Гопко". Ганна Гопко є депутаткою Верховної Ради України, починаючи від листопада 2014 року. Вона обралась від партії "Самопоміч". Нині Ганна Гопко не входить до жодної фракції. Вона очолює комітет Верховної Ради в закордонних справах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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Ганна Гопко може втратити посаду голови парламентського комітету у закордонних справах через свою позицію. Про те, чому депутатка підтримала зміни до Конституції всупереч рішенню фракції - у розмові з DW.