Гандзюк: Затриманий на 99 відсотків є випадковою людиною - ЗМІ

Херсонська активістка Катерина Гандзюк, на яку було скоєно замах, не впізнала підозрюваного чоловіка, якого затримала поліція. Про це вона розповіла виданню "Українська правда", яке оприлюднило цю інформацію у четвер, 16 серпня. "Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він. Я бачила те, що й усі в інтернеті, але я не впізнаю його", - наводить видання слова Катерини Гандзюк.

Раніше Херсонський міський суд арештував на два місяці одного з підозрюваних у нападі на активістку. За даними члена колегії МВС України, нардепа від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка, підозрюваним є раніше судимий Микола Новіков.

Гандзюк припускає, що затриманий може бути непричетний до нападу на неї. "Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали у моїй справі поліцейські, на 99 відсотків це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі й це робили ціною його долі", - цитує її слова "Українська правда".

Одночасно активістка зазначила, що раніше мала погані відносини із правоохоронцями. "Саме з правоохоронцями був цей системний світоглядний конфлікт, де неможливо домовитись. Саме від них я отримувала погрози і попередження. Вони підсилали до мене достатньо близьких мені людей з пропозиціями", - зазначила вона, підкресливши, що пізніше зможе розповісти усі деталі. "Я майже переконана, що у замовника в гардеробі висить форма з погонами, можливо, навіть і не одна", - додала вона. Як повідомлялося, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що замах на вбивство Гандзюк було скоєно на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів.

Нагадаємо, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла і перебуває в стабільно важкому стані.