 Гандзюк: Затриманий на 99 відсотків є випадковою людиною - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

Гандзюк: Затриманий на 99 відсотків є випадковою людиною - ЗМІ

Херсонська активістка Катерина Гандзюк повідомила, що не впізнає підозрюваного чоловіка, затриманого через спробу замаху на неї, пише видання "Українська правда".

Катерину Гандзюк облили кислотою

Катерину Гандзюк облили кислотою

Херсонська активістка Катерина Гандзюк, на яку було скоєно замах, не впізнала підозрюваного чоловіка, якого затримала поліція. Про це вона розповіла виданню "Українська правда", яке оприлюднило цю інформацію у четвер, 16 серпня. "Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він. Я бачила те, що й усі в інтернеті, але я не впізнаю його", - наводить видання слова Катерини Гандзюк.

Раніше Херсонський міський суд арештував на два місяці одного з підозрюваних у нападі на активістку. За даними члена колегії МВС України, нардепа від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка, підозрюваним є раніше судимий Микола Новіков.

Гандзюк припускає, що затриманий може бути непричетний до нападу на неї. "Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали у моїй справі поліцейські, на 99 відсотків це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі й це робили ціною його долі", - цитує її слова "Українська правда". 

Одночасно активістка зазначила, що раніше мала погані відносини із правоохоронцями. "Саме з правоохоронцями був цей системний світоглядний конфлікт, де неможливо домовитись. Саме від них я отримувала погрози і попередження. Вони підсилали до мене достатньо близьких мені людей з пропозиціями", - зазначила вона, підкресливши, що пізніше зможе розповісти усі деталі. "Я майже переконана, що у замовника в гардеробі висить форма з погонами, можливо, навіть і не одна", - додала вона. Як повідомлялося, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що замах на вбивство Гандзюк було скоєно на замовлення співробітників правоохоронних і державних органів.

Нагадаємо, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла і перебуває в стабільно важкому стані.

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