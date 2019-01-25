 Гайко Маас стурбований тим, як мало молоді німці знають про Голокост | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

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Новини

Гайко Маас стурбований тим, як мало молоді німці знають про Голокост

Молоді німці сьогодні надто мало знають про Голокост та інші злочини націонал-соціалістів, вважає міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Концентраційний табір в Освенцімі

Концентраційний табір в Освенцімі

Міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) до Міжнародного дня Голокосту, що відзначається в неділю, 27 січня, закликав до більш інтенсивного осмислення скоєних нацистами злочинів. Місця пам'яті повинні також стати місцями навчання, написав він у статті для тижневика Welt am Sonntag.

"Для того, хто народився сьогодні, такі події, як єврейські погроми Кришталевої ночі, такі ж далекі, як за мого народження - канцлер Бісмарк. Це змінює образ мислення, створює більшу дистанцію стосовно подій минулого", - зазначив Маас. Він також додав, що наближається час, коли сучасників нацистських злочинів вже не залишиться.

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На виділені ФРН 12 мільйонів євро в російському Петербурзі буде, зокрема, модернізована лікарня для ветеранів. (27.01.2019)

Очільник МЗС ФРН Гайко Маас під час відвідання колишнього концтабору закликав передати спогади про злочини нацистів наступним поколінням німців. (20.08.2018)

"Наша культура повинна адаптуватися до цього. Нам потрібні нові ініціативи, щоб використовувати історичний досвід для сучасності. Наша історія повинна дедалі більше перетворюватися з проекту пам'яті на проект пізнання", - підкреслив він.

Ненависть в інтернеті

У своїй статті Маас згадав також про цифровізацію, відзначивши, що вона створює нові загрози. "Те, про що раніше шепотілися за столом, нині стає загальнодоступним в один клік. Ненависть тепер може ширитися швидше і, в найгіршому випадку, переростати в насильство", - попередив міністр. За його словами, правопопулісти применшують серйозність Голокосту.

"Наша культура пам'яті дає збої, вона перебуває під тиском з боку крайніх правих. Тим небезпечнішим є той брак знань серед молодих німців, який виявився під час проведеного компанією опитування. 40 відсотків опитаних, на їхню думку, практично нічого не знають про Голокост. Ці цифри шокують, і ми не повинні бездіяльно сидіти. Ми повинні оберігати свідчення людей, котрі на прикладі власного досвіду можуть розповісти про нечувані злочини", - підсумував Маас.

Міжнародний день Голокосту за рішенням ООН відзначають 27 січня, оскільки цього дня в 1945 році радянські солдати звільнили нацистський концтабір Освенцім, який став символом злочинів націонал-соціалізму.   

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Освенцім"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Освенцім"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Освенцім"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Освенцім"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Освенцім"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Освенцім"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Освенцім"

    В музеї

    В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Освенцім"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Освенцім"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Освенцім"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Освенцім"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Освенцім"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Освенцім"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Освенцім"

27 січня в Німеччині та у світі згадують жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший табір смерті в Освенцімі. (27.01.2019)  

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Докладно

На в'їзді до колишнього табору смерті Аушвіц-Біркенау

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