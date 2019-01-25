Гайко Маас стурбований тим, як мало молоді німці знають про Голокост

Міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) до Міжнародного дня Голокосту, що відзначається в неділю, 27 січня, закликав до більш інтенсивного осмислення скоєних нацистами злочинів. Місця пам'яті повинні також стати місцями навчання, написав він у статті для тижневика Welt am Sonntag.

"Для того, хто народився сьогодні, такі події, як єврейські погроми Кришталевої ночі, такі ж далекі, як за мого народження - канцлер Бісмарк. Це змінює образ мислення, створює більшу дистанцію стосовно подій минулого", - зазначив Маас. Він також додав, що наближається час, коли сучасників нацистських злочинів вже не залишиться.

"Наша культура повинна адаптуватися до цього. Нам потрібні нові ініціативи, щоб використовувати історичний досвід для сучасності. Наша історія повинна дедалі більше перетворюватися з проекту пам'яті на проект пізнання", - підкреслив він.

Ненависть в інтернеті

У своїй статті Маас згадав також про цифровізацію, відзначивши, що вона створює нові загрози. "Те, про що раніше шепотілися за столом, нині стає загальнодоступним в один клік. Ненависть тепер може ширитися швидше і, в найгіршому випадку, переростати в насильство", - попередив міністр. За його словами, правопопулісти применшують серйозність Голокосту.

"Наша культура пам'яті дає збої, вона перебуває під тиском з боку крайніх правих. Тим небезпечнішим є той брак знань серед молодих німців, який виявився під час проведеного компанією опитування. 40 відсотків опитаних, на їхню думку, практично нічого не знають про Голокост. Ці цифри шокують, і ми не повинні бездіяльно сидіти. Ми повинні оберігати свідчення людей, котрі на прикладі власного досвіду можуть розповісти про нечувані злочини", - підсумував Маас.

Міжнародний день Голокосту за рішенням ООН відзначають 27 січня, оскільки цього дня в 1945 році радянські солдати звільнили нацистський концтабір Освенцім, який став символом злочинів націонал-соціалізму.