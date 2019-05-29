 Гайко Маас: Німеччина і Франція хочуть підтримати Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

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Новини

Гайко Маас: Німеччина і Франція хочуть підтримати Зеленського

Німеччина і Франція не згортають свою діяльність для України, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перед візитом до Києва. За його словами, країни хочуть підтримати президента Володимира Зеленського.

Берлін і Париж хочуть допомогти президенту України Володимиру Зеленському реалізувати сподівання українців на мир і реформи, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Берлін і Париж хочуть допомогти президенту України Володимиру Зеленському реалізувати сподівання українців на мир і реформи. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) перед візитом до Києва в середу, 30 травня. Маас відвідає Україну разом зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

Маас зазначив, що для нього важливо відвідати Київ разом із Ле Дріаном одразу після інавгурації президента Зеленського, "щоб показати: Німеччина і Франція не згортають свою діяльність для України, а цілком навпаки".

"Люди в Україні пов'язують великі надії з обранням нового президента. Ми хочемо запропонувати президенту Зеленському підтримку для того, щоб реалізувати ці надії. Для цього необхідні подальші реформи, особливо у сфері боротьби з корупцією", - цитує міністра прес-служба МЗС ФРН.

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Водночас люди на Сході Україні сподіваються нарешті досягти миру, констатував Маас. Динаміка, яка походить від останніх президентських виборів, дає шанс подолати застій і врешті-решт втілити мирний план, зафіксований у мінських угодах, сподівається міністр.

"Німеччина та Франція хочуть у міру спромоги допомогти. Від Росії ми теж вимагатимемо конструктивних внесків у це", - пообіцяв німецький топ-дипломат.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчим часом має намір організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав у "нормандському форматі".

Нагадаємо, що в своїй інавгураційній промові Володимир Зеленський обіцяв завершити війну на Донбасі. Він заявив, що Україна готова до діалогу, але першим кроком для цього буде повернення всіх українських полонених.

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