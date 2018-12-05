 Гайко Маас: В ЄС немає консенсусу щодо нових санкцій щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

Гайко Маас: В ЄС немає консенсусу щодо нових санкцій щодо РФ

Німеччина не пропонуватиме введення нових санкцій ЄС щодо Росії через Керченську кризу. Немає консенсусу щодо санкцій і всередині ЄС, заявив Гайко Маас.

міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (picture-alliance/Anadolu Agency)

міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас

У німецькому уряді не бачать можливостей для запровадження Євросоюзом нових санкцій щодо Росії через її агресію поблизу Керченської протоки 25 листопада, оскільки тривають намагання досягти деескалації цього конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у п'ятницю, 7 грудня, на брифінгу у Лісабоні.

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"Наразі я вважаю, що було б неправильно говорити про нові санкції, тому що є намагання зменшити напруженість. З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій. Я не бачу консенсусу всередині ЄС щодо нових санкцій", - зазначив очільник німецького МЗС, слова якого наводить агенція Reuters.

Як повідомлялося, 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан. Київ закликає Євросоюз посилити санкції щодо РФ у зв'язку з її агресією в акваторії Чорного моря.  

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