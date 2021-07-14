Гайко Маас бачить деяке зближення позицій ФРН і США щодо "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вбачає добрі перспективи на переговорах із США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Протягом останніх тижнів була проведена велика підготовча робота, і я гадаю, що ми зблизилися стосовно багатьох пунктів", - заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства ввечері у вівторок, 13 липня.

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Утім, Маас не став робити прогнози щодо того, чи буде досягнутий прорив на зустрічі федеральної канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) і президента США Джо Байдена, що відбудеться 15 липня. "Важливо, що мета чітко сформульована, і я впевнений, що ми цієї мети досягнемо", - зазначив Маас. На думку міністра, питання про те, коли це станеться, - вже другорядне, хоча, звісно, "було б чудово", якби суперечку було вирішено вже під час візиту Меркель до Вашингтона.

США продовжують активно виступати проти будівництва російського газопроводу в Німеччину, вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки Європи. Крім того, у Вашингтоні занепокоєні тим, що цей газогін може зашкодити Україні як країні-транзитеру російського газу до Європи. Однак на відміну від свого попередника Дональда Трампа, Джо Байден проводить щодо "Північного потоку-2" не таку жорстку санкційну політику.

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21 травня 2021 року, міністерство фінансів США офіційно оголосило запровадження санкцій проти деяких компаній і суден, залучених у проєкті. Водночас від санкцій проти компанії-оператора проєкту газопроводу Nord Stream 2 та її гендиректора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), у Вашингтоні відмовилися, що Держдепартамент пояснив "національними інтересами" США. Згодом глава Білого дому заявив, що, оскільки газопровід вже практично добудований, то на даному етапі штрафні заходи стали б "контрпродуктивними". Так само американський лідер підкреслив, що "не може наказувати Німеччини, що їй робити, а що ні".