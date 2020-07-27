Газ для населення в Україні за ринковою ціною: як це працюватиме

Починаючи з серпня український уряд остаточно скасував механізм PSO - спеціальні зобов'язання "Нафтогазу України" з продажу газу для потреб населення та теплокомуненерго за фіксованою ціною. Для населення змінювати постачальника газу теоретично можна було і раніше, однак через складність процедури зробити це було майже нереально, а через фіксовану ціну на газ, яка завжди була нижчою за ринкову, споживачеві змінювати постачальника було ще і невигідно.

Постачальник газу на вибір

Однак після скасування механізму PSO та після спрощення Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), процедури переходу від одного постачальника до іншого в українського споживача з'явився вибір. Відтепер українці можуть вільно змінювати постачальника газу. Для цього достатньо надіславти новому провайдеру заявку на підключення послуги та невеликий пакет документів, що посвідчують особу, право власності на житло та останню платіжку за доставку газу.

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Відтепер для всіх, окрім підприємств теплокомуненерго, ціна на газ стає ринковою. "Фактично нічого не змінюється, труба одна, як проходила, такі проходитиме, мережі не змінюються, але постачальники тепер різні, і людина платитиме за газ тому, хто з них запропонує вигіднішу ціну та якісніше обслуговування", - пояснює старший аналітик, експерт з енергетичних ринків компанії Dragon Capital Денис Саква. Він вважає, що завдяки конкуренції постачальників на ринку, зрештою споживач буде у виграші.

Конкуренція під питанням

Однак чи є кому конкурувати за споживача? За словами президента асоціації "Газові трейдери України" Андрія Мизовця, на ринок готові зі своїми пропозиціями вийти кілька десятків невеликих постачальників газу, однак вони побоюються конкурентів-гігантів, таких як НАК "Нафтогаз" та облгази групи компаній "Регіональна газова компанія"(РГК) Дмитра Фірташа.

Лише підприємства теплоенерго купуватимуть газ за фіксованими цінами

Зокрема, Мизовець відзначає, що всі ініціативи дрібних постачальників може ціновим демпінгом "придушити" НАК "Нафтогаз". "Цінова політика "Нафтогазу" зараз дуже демпінгова. Ресурс газу закуповує "Нафтогаз" у компанії "Укргазвидобування" за цінами, які нижчі за ринкові, тому конкурувати з ним наразі економічно невигідно", - нарікає Андрій Мизовець. Він пропонує, аби газ українського видобутку продавався на аукціоні і був доступний для всіх постачальників. І тоді, за словами експерта, всі постачальники будуть у рівних умовах та зможуть пропонувати споживачам конкурентну ціну на газ.

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Ціна на газ буде різною

Досі в Україні діяло дві ціни на газ. Для промисловості - ринкова ціна, яка залежала від котирувань на європейських ринках і встановлювалася щомісяця. Для населення діяв механізм PSO, тобто фіксована ціна. Спочатку вона фіксувалася на одному рівні на певний період, а пізніше ціну газу для населення почали визначати за формулою, куди входила вартість газу на європейських ринках плюс доставка до України.

З 1 серпня ціни на газ і для промисловості, і для населення стали прирівняні до цін у ЄС. Через це вони можуть суттєво зростати чи знижуватися, залежно від газових торгів на європейських ринках. "Споживач тепер має звикнути, що ціна на природній газ буде постійно мінятися залежно від кон'юнктури на європейських ринках і внутрішньої української конкуренції. І це добре, що скасували фіксовані ціни для населення. Бо споживачів треба стимулюватимуть не низькими цінами, що неефективно, а спеціальними адресними субсидіями", - вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Без різких змін

Водночас, експерти не прогнозують різкого стрибка цін на газ для населення під час цьогорічного опалювального сезону. За словами Дениса Сакви, нині європейські країни запаслися газом, заповнені газосховища має і Україна. "Різкого зростання цін на газ і його дефіциту поки не передбачається, бо є хороші запаси. Ріст буде, але не в рази", - прогнозує аналітик Dragon Capital.

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Експерти впевнені, що відразу після відкриття ринку газу для населення споживачі не "мігруватимуть" масово від одного постачальника до іншого. Вони відзначають, що поки споживачі мало знають про таку можливість, а ринок до кінця року буде адаптуватися до нових реалій. "Процес буде поступовий. Думаю, що за кілька років кілька десятків тисяч споживачів змінять свого постачальника газу", - вважає Андрій Мизовець.