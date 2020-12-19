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Газіантеп

Вибух в турецькій лікарні: загинуло дев'ять хворих на COVID-19

Вибух в турецькій лікарні: загинуло дев'ять хворих на COVID-19 19.12.2020

В турецькому місті Газіантеп внаслідок вибуху кисневого апарату у відділенні інтенсивної терапії, де перебували хворі на коронавірус, загинуло дев'ять людей.

Французького журналіста затримали у Туреччині

Французького журналіста затримали у Туреччині 12.11.2016

Французького кореспондента новинного онлайн-видання Les Jours затримали у місті біля кордону Туреччини та Сирії. Причини арешту на даний момент не відомі.
Смертник підірвався на півдні Туреччини - троє поліцейських загинули

Смертник підірвався на півдні Туреччини - троє поліцейських загинули 16.10.2016

У місті Газіантеп поліція провела рейд через імовірну схованку терористів "Ісламської держави". Одразу кілька людей підірвалися, очевидно, через страх бути затриманими.
Прем’єр Туреччини спростував слова Ердогана про нападника в Газіантепі

Прем’єр Туреччини спростував слова Ердогана про нападника в Газіантепі 22.08.2016

Як зазначив турецький прем’єр Біналі Їлдирим, попередня інформація про нападника, озвучена президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, поки не підтвердилася.
Більшість жертв вибуху на весіллі у Туреччині - діти та підлітки

Більшість жертв вибуху на весіллі у Туреччині - діти та підлітки 22.08.2016

Загальна кількість жертв теракту у турецькому місті Газіантеп - 54 особи. Щонайменше 29 з загиблих - діти та підлітки.
Ердоган: Теракт на весіллі скоїв підліток у віці 12-14 років

Ердоган: Теракт на весіллі скоїв підліток у віці 12-14 років 21.08.2016

За словами президента Туреччини, 17 з 69 поранених внаслідок теракту на весіллі перебувають у тяжкому стані. В ЄС запевнили Туреччину в підтримці у боротьбі з тероризмом.
Кількість жертв вибуху на весіллі в Туреччині зросла до 50 осіб

Кількість жертв вибуху на весіллі в Туреччині зросла до 50 осіб 21.08.2016

Турецька влада покладає відповідальність за вибух на смертника "Ісламської держави". За даними влади провінції Газіантеп, від атаки на весільну церемонію загинули 50 людей.
Теракт на весіллі в Туреччині: загинули 30 осіб, майже 100 - поранені

Теракт на весіллі в Туреччині: загинули 30 осіб, майже 100 - поранені 21.08.2016

Турецька влада покладає відповідальність за вибух на "Ісламську державу". При цьому президент Ердоган заявив, що між ІД, РПК та рухом Гюлена "немає різниці".