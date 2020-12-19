Ердоган: Теракт на весіллі скоїв підліток у віці 12-14 років

За словами президента Туреччини, 17 з 69 поранених внаслідок теракту на весіллі перебувають у тяжкому стані. В ЄС запевнили Туреччину в підтримці у боротьбі з тероризмом.