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В турецькому місті Газіантеп внаслідок вибуху кисневого апарату у відділенні інтенсивної терапії, де перебували хворі на коронавірус, загинуло дев'ять людей.
Французького кореспондента новинного онлайн-видання Les Jours затримали у місті біля кордону Туреччини та Сирії. Причини арешту на даний момент не відомі.
У місті Газіантеп поліція провела рейд через імовірну схованку терористів "Ісламської держави". Одразу кілька людей підірвалися, очевидно, через страх бути затриманими.
Як зазначив турецький прем’єр Біналі Їлдирим, попередня інформація про нападника, озвучена президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, поки не підтвердилася.
Загальна кількість жертв теракту у турецькому місті Газіантеп - 54 особи. Щонайменше 29 з загиблих - діти та підлітки.
За словами президента Туреччини, 17 з 69 поранених внаслідок теракту на весіллі перебувають у тяжкому стані. В ЄС запевнили Туреччину в підтримці у боротьбі з тероризмом.
Турецька влада покладає відповідальність за вибух на смертника "Ісламської держави". За даними влади провінції Газіантеп, від атаки на весільну церемонію загинули 50 людей.
Турецька влада покладає відповідальність за вибух на "Ісламську державу". При цьому президент Ердоган заявив, що між ІД, РПК та рухом Гюлена "немає різниці".
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