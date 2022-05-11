Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Газпром"

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися 11.05.2022

У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС. Раніше ОГТСУ повідомив про припинення прийому газу на ГВС "Сохранівка".
Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію 10.05.2022

Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.

Юрій Вітренко про ембарго на російський газ і українську ГТС (03.05.2022) 03.05.2022

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС. Також він пояснив, чому без ембарго на російський газ і нафту не обійтися.
У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні

У Євросоюзі передбачають допомогу газом Україні 02.05.2022

На засіданні Ради ЄС усі держави пообіцяли, що дотримуватимуться санкцій проти Росії. У ЄС підтвердили, що не платитимуть Росії за газ за рублевою схемою.
Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні

Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні 02.05.2022

У німецькому міністерстві економіки вважають, що солідарність з Україною потребує різкого зменшення викопних енергоносіїв з Росії. У Євросоюзі готові до пов'язаних з цим труднощів.
Чи є сплата за російський газ у рублях порушенням санкцій ЄС

Чи є сплата за російський газ у рублях порушенням санкцій ЄС 02.05.2022

Росія вимагає платити за газ у рублях, а у Єврокомісії вважають це порушенням санкцій ЄС? У Брюсселі пояснюють, що це не зовсім так. DW відповідає на основні запитання.
З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт

З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт 28.04.2022

За два місяці з початку війни проти України РФ доставила в ЄС палива на суму приблизно 44 мільярди євро.

У німецькому МЗС розкрили деталі постачання озброєнь Україні

У німецькому МЗС розкрили деталі постачання озброєнь Україні 27.04.2022

63-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини середи, 27 квітня.
Не міг більше бути в Росії: віцепрезидент Газпромбанку виїхав в Україну

"Не міг більше бути в Росії": віцепрезидент "Газпромбанку" виїхав в Україну 27.04.2022

Топменеджер "Газпромбанку" Ігор Волобуєв каже, що хоче відмитися від свого російського минулого і більше не міг дивитися на злочини Путіна і Росії.

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС 27.04.2022

Польща та Болгарія почали отримувати газ з інших країн ЄС одразу після того, як його перекрив "Газпром". Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що таким кроком Росія шкодить сама собі.
В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями

В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями 27.04.2022

Канцлер Австрії Карл Негаммер назвав фейком повідомлення російських ЗМІ щодо згоди Відня платити за постачання російського газу рублями.
Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу

Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу 27.04.2022

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала невиправданим і неприйнятним припинення Росією поставок газу до Польщі та Болгарії. У ЄС працюють над скоординованою реакцією на дії "Газпрому".
Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу

Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу 27.04.2022

Софія вже розплатилася за квітневе постачання, заявив міністр енергетики Болгарії Ніколов. Він наголосив, що Болгарія слідуватиме лінії ЄС, що відмовляється платити за російський газ у рублях.
Газпром: Припинено газопостачання до Болгарії та Польщі

"Газпром": Припинено газопостачання до Болгарії та Польщі 27.04.2022

63-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини середи, 27 квітня.
Газпром з 27 квітня зупиняє постачання газу до Польщі

"Газпром" з 27 квітня зупиняє постачання газу до Польщі 26.04.2022

Після відмови Варшави платити за газ у рублях російський "Газпром" повідомив про зупинення поставок газу до країни вже з 27 квітня.

Ексканцлер ФРН Шредер розповів, коли піде з посади у Роснефть

Ексканцлер ФРН Шредер розповів, коли піде з посади у "Роснефть" 23.04.2022

Ґергард Шредер є головою ради директорів російського концерну "Роснефть" і станом на 60-й день війни РФ проти України не відмовився від цієї посади.

Інші статті