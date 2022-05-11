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У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС. Раніше ОГТСУ повідомив про припинення прийому газу на ГВС "Сохранівка".
Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.
Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС. Також він пояснив, чому без ембарго на російський газ і нафту не обійтися.
На засіданні Ради ЄС усі держави пообіцяли, що дотримуватимуться санкцій проти Росії. У ЄС підтвердили, що не платитимуть Росії за газ за рублевою схемою.
У німецькому міністерстві економіки вважають, що солідарність з Україною потребує різкого зменшення викопних енергоносіїв з Росії. У Євросоюзі готові до пов'язаних з цим труднощів.
Росія вимагає платити за газ у рублях, а у Єврокомісії вважають це порушенням санкцій ЄС? У Брюсселі пояснюють, що це не зовсім так. DW відповідає на основні запитання.
За два місяці з початку війни проти України РФ доставила в ЄС палива на суму приблизно 44 мільярди євро.
63-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини середи, 27 квітня.
Топменеджер "Газпромбанку" Ігор Волобуєв каже, що хоче відмитися від свого російського минулого і більше не міг дивитися на злочини Путіна і Росії.
Польща та Болгарія почали отримувати газ з інших країн ЄС одразу після того, як його перекрив "Газпром". Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що таким кроком Росія шкодить сама собі.
Канцлер Австрії Карл Негаммер назвав фейком повідомлення російських ЗМІ щодо згоди Відня платити за постачання російського газу рублями.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала невиправданим і неприйнятним припинення Росією поставок газу до Польщі та Болгарії. У ЄС працюють над скоординованою реакцією на дії "Газпрому".
Софія вже розплатилася за квітневе постачання, заявив міністр енергетики Болгарії Ніколов. Він наголосив, що Болгарія слідуватиме лінії ЄС, що відмовляється платити за російський газ у рублях.
63-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини середи, 27 квітня.
Після відмови Варшави платити за газ у рублях російський "Газпром" повідомив про зупинення поставок газу до країни вже з 27 квітня.
Ґергард Шредер є головою ради директорів російського концерну "Роснефть" і станом на 60-й день війни РФ проти України не відмовився від цієї посади.
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