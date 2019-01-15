"Газпром": Швейцарський суд зняв забезпечувальні заходи з акцій

Суд кантону Цуг у Швейцарії 16 січня скасував свою постанову, винесену 29 травня 2018 року, про накладення забезпечувальних заходів на акції "Газпрому" в компаніях Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG і на права вимоги "Газпрому" до цих компаній. Про це у четвер, 17 січня, повідомили у "Газпромі".

"Газпром" продовжить захищати свої права відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні російської компанії.

Офіційного підтвердження інформації про скасування забезпечувальних заходів поки що немає. В "Нафтогазі України" не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, 28 лютого цього року "Нафтогаз України" виграв багаторічну суперечку з російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі. Суд зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

За заявою "Нафтогазу України", який має намір примусово виконати рішення Стокгольмського арбітражу, суд кантону Цуг виніс постанову про накладення в Швейцарії забезпечувальних заходів на активи "Газпрому" в компаніях Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG. В результаті виконання постанови забезпечувальні заходи були накладені тільки на права вимоги "Газпрому" до Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.