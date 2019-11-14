 ″Газпром″ пропонує ″Нафтогазу″ річний контракт на транзит при відмові від претензій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

"Газпром" пропонує "Нафтогазу" річний контракт на транзит при відмові від претензій

Російська та українська сторони можуть продовжити наявний контракт на транзит газу або укласти новий, якщо "Нафтогаз" погодиться відмовитися від претензій в міжнародному арбітражі та припинить усі суду, заявив "Газпром".

Росія пропонує Україні умови транзиту газу

Росія пропонує Україні умови транзиту газу

Російський "Газпром" запропонував "Нафтогазу України" продовжити термін дії наявного контракту або укласти новий договір про транзит газу територією України терміном на один рік. Про це йдеться у листі, який російська компанія направила українській стороні у понеділок, 18 листопада.

Умовами подальшої співпраці "Газпром" назвав відмову обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі й припинення всіх судових розглядів. Також російська компанія вимагає скасувати рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції" та відкликати клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською Комісією розслідування проти російської компанії.

"Газпром" також очікує позиції української сторони щодо її готовності напряму купувати російський газ із 2020 року. Копії пропозиції направлено міністру енергетики та довкілля України Олексію Оржелю та заступнику голови Європейської Комісії Марошу Шефчовичу.

DW.COM

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що не збирається "обнуляти" 22 мільярди доларів боргів РФ. Коболєв додав, що не вірить у "дешевий російський газ", і нагадав, що РФ не виконує рішення Стокгольмського арбітражу. (06.11.2019)

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" переглянути транзитний тариф і виплатити понад 12,2 мільярда доларів. Про це йдеться у новому позові, поданому до Стокгольмського арбітражу. Рішення арбітражу очікується в 2021 році. (05.11.2019)

"Нафтогаз" поки не прокоментував цю пропозицію. Раніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що українська сторона надіслала до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає через арбітраж "компенсувати збитки, завдані діями Газпрому", а фінансовий ефект становить понад 12 мільярдів доларів США.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію обсягом 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу у два мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" близько 2,6 мільярда доларів.

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