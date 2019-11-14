"Газпром" пропонує "Нафтогазу" річний контракт на транзит при відмові від претензій

Російський "Газпром" запропонував "Нафтогазу України" продовжити термін дії наявного контракту або укласти новий договір про транзит газу територією України терміном на один рік. Про це йдеться у листі, який російська компанія направила українській стороні у понеділок, 18 листопада.

Умовами подальшої співпраці "Газпром" назвав відмову обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі й припинення всіх судових розглядів. Також російська компанія вимагає скасувати рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції" та відкликати клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською Комісією розслідування проти російської компанії.

"Газпром" також очікує позиції української сторони щодо її готовності напряму купувати російський газ із 2020 року. Копії пропозиції направлено міністру енергетики та довкілля України Олексію Оржелю та заступнику голови Європейської Комісії Марошу Шефчовичу.

"Нафтогаз" поки не прокоментував цю пропозицію. Раніше виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що українська сторона надіслала до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає через арбітраж "компенсувати збитки, завдані діями Газпрому", а фінансовий ефект становить понад 12 мільярдів доларів США.

"Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію обсягом 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу у два мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" близько 2,6 мільярда доларів.