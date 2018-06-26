"Газпром" повідомив, що шведський суд відхилив апеляцію "Нафтогазу"

Апеляційний суд округу Свеа у Швеції ухвалив рішення залишити в силі свою постанову про зупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року щодо спору між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України" у рамках контракту на транзит газу територією України. Про це у четвер, 28 червня, повідомили у прес-службі "Газпрому".

"Нафтогаз України" намагався оскаржити цей судовий наказ, але суд визнав його доводи безпідставними", - наголошується в повідомленні.

Натомість у "Нафтогазі" на прохання прокоментувати рішення шведського суду заявили, що "перевіряють цю інформацію", повідомляє агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, 13 червня Апеляційний суд округу Свеа у Швеції видав наказ про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням російської компанії "Газпром". 18 червня "Нафтогаз" цей наказ оскаржив.

Наказ Апеляційного суду означає тимчасове припинення подальших дій "Нафтогазу" за процедурою стягнення 2,6 мільярда доларів з "Газпрому". Водночас він не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливість вимагати від "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітра в якості компенсації НАК.

Після багаторічної судової боротьби 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.