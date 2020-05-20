"Газпром" повернув польському імпортеру 1,5 мільярда доларів переплати

Російський "Газпром" у вівторок, 30 червня, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу повернув польському імпортеру PGNiG переплату за газ. За даними PGNiG, йдеться про суму в 1,5 мільярда доларів США. Кошти були повернуті згідно з рішенням арбітражу щодо перегляду ціни з 2014 року за контрактом купівлі-продажу газу в Польщі.

"Водночас "Газпром" і "Газпром экспорт" продовжують оскарження в установленому порядку цього рішення арбітражного трибуналу", - повідомили в компанії "Газпром экспорт", передає агенція "Інтерфакс".

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти компаній "Газпром" і "Газпром экспорт" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав поставку близько 10 мільярдів кубометрів газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 мільярда кубометрів на рік. Договір діє до 2022 року. У польській компанії аргументували, що ціна, яку PGNiG платила за поставки газу, була значно вищою за ціни "Газпрому" для інших європейських країн

30 березня Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення скорегувати формулу ціни за контрактом на поставку газу в Польщу газопроводом "Ямал-Європа" ретроактивно з 1 листопада 2014 року. PGNiG і "Газпром экспорт" раніше в червні підписали доповнення до договору на поставку газу по газопроводу "Ямал-Європа" від 1996 року, узгодивши термін виплати ретроактивного платежу до 1 липня.

"Газпром" і "Газпром экспорт" 29 травня оскаржили в суді округу Свеа остаточне рішення арбітражного трибуналу. Однак в PGNiG заявили, що апеляція розглядає дану справу тільки з процедурної точки зору, і неможливо змінити рішення по суті. Зокрема, апеляція "Газпрому" не впливає на рішення арбітражу про зміну формули ціни, яку тепер обидві сторони договору мають застосовувати.