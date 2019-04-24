 ″Газпром″ готовий подовжити контракт на транзит газу Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

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Новини

"Газпром" готовий подовжити контракт на транзит газу Україною

Про готовність російського газового монополіста підписати з українською стороною договір щодо подовження транзиту російського газу українською територією заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Газпром

Голова правління російської енергетичної компанії "Газпром" Олексій Міллер визнав, що "Газпром" готовий подовжити контракт на транзит газу територією України. Про це Міллер сказав у п'ятницю, 28 червня, під час пресконференції в Москві.

"Ми готові подовжити чинний контракт на транзит", - сказав Міллер, якого цитує агенція новин "ТАСС". Водночас керівник російської компанії наголосив, що "цей контракт має бути економічно доцільним для російської сторони".

За його словами, "Газпром" підтримує необхідні потужності для поставок на Україну, виходячи з можливого їхнього обсягу в 52 мільярди кубометрів газу в рік. "Поки ці газотранспортні потужності є, і в рамках контракту на поставку газу, який діє до кінця цього року, ці потужності нами підтримуються на рівні можливості поставки 114 мільйони кубічних метрів на добу, виходячи з річної контрактної кількості - 52 мільярди кубометрів у рік", - зауважив Міллер.

Переговори з чистого аркуша

Також Міллер висловив упевненість у тому, що російській та українській стороні вдасться відновити переговори про подовження транзиту російського газу української газотранспортною системою. Утім, "предметних переговорів можна чекати після того, коли буде сформовано новий уряд України", додав Мілілер.

Нагадаємо, останніми тижнями Єврокомісія активно включилася в переговорний процес щодо подовження транзитних газових поставок українською територією. У Брюсселі та Берліні наголошували, що розраховують на вирішення цього питання вже до кінця поточного року.

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Посилання в інтернеті

https://tass.ru/ekonomika/6606521

Аудіо й відео до теми

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