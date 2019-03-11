 ″Газпрому″ заборонили виводити активи з Англії та Нідерландів - ″Нафтогаз″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

"Газпрому" заборонили виводити активи з Англії та Нідерландів - "Нафтогаз"

Англійський комерційний суд заборонив "Газпрому" виводити активи з Англії та Нідерландів. У випадку порушення до нього буде застосовані санкції у вигляді штрафів та кримінальної відповідальності, заявили в "Нафтогазі".

Суд заборонив Газпрому виводити активи з Англії та Нідерландів

Суд заборонив "Газпрому" виводити активи з Англії та Нідерландів

Англійський комерційний суд заборонив російській компанії "Газпром" виводити активи з Англії та Нідерландів, повідомила у четвер, 21 березня, компанія "Нафтогаз України". Слухання щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між двома компаніями на території Англії та Уельсу відбулися 15 березня.

Окрім того, "Газпром" зобов'язаний протягом 28 днів надати грошове забезпечення на рахунок суду чи одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду. Це не скасовує його обов'язків щодо не приховування активів та не виведення їх з території Англії. Якщо "Газпром" ухилятиметься від виконання ухвали суду, йому доведеться сплатити штрафи, а його посадовці будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, повідомили в "Нафтогазі". 

Своєю чергою "Газпром" повідомив, що Високий суд Англії та Уельсу призупинив провадження у справі до закінчення провадження в апеляційній інстанції суду округу Свеа (Швеція). "Газпром" продовжить захищати свої права", - наголошується в повідомленні російської компанії.

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У "Нафтогазі" також додали, що зараз в Нідерландах триває процес щодо активів "Газпрому", які були "заморожені" на вимогу української компанії. Рішення Англійського комерційного суду на це провадження не впливає.

Нагадаємо, що після багаторічної судової боротьби 28 лютого 2018 року "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Той зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,6 мільярда доларів.

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