Газові переговори

Що буде, якщо транзит газу через Україну раптом припиниться

Україна добре підготувалася до будь-яких результатів газових переговорів з Росією і ЄС. Що забезпечило сильну позицію України та що станеться, якщо домовитися остаточно не вдасться, - в матеріалі DW.