Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "газові переговори".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Конгрес США схвалив оборонний бюджет з військовою допомогою Україні та санкціями щодо російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Німецькі лобісти російської труби гостро розкритикували такі наміри США і вимагають від Берліна санкцій проти США у відповідь.
Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сперечаються про транзит газу, у Німеччині щосили будують сухопутне продовження "Північного потоку-2" - магістраль EUGAL, яка закріпить за ФРН роль головного транзитера російського газу.
Німецький Бундестаг схвалив Газову директиву ЄС, під яку підпадає і російський газопровід "Північний потік-2". Директива регулює роботу трубопроводів з третіх країн. У випадку Nord Stream 2 - з Росії в Європу в обхід України. Чи розсіяв Бундестаг туман над трубою "Газпрому"?
Данія після довгих зволікань погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Готовність газогону оцінюють на 95 відсотків. Репортаж DW з балтійського узбережжя Німеччини, де будівельні роботи вже на фінальній стадії.
Данія після довгих зволікань таки погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Готовність газогону нині оцінюють на 95 відсотків. Репортаж DW з балтійського узбережжя Німеччини, де будівельні роботи вже на фінальній стадії.