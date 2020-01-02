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Газові переговори

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "газові переговори".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Німеччина винна в послабленні України

Коментар: Німеччина винна в послабленні України 02.01.2020

Росія не дотримується домовленостей зі слабкими країнами, а винна в ослабленні України Німеччина, яка підтримує будівництво "Північного потоку-2", вважає оглядач німецької газети FAZ Райнгард Фезер.
Нафтогаз України та Газпром поки не узгодили тексти угод

"Нафтогаз України" та "Газпром" поки не узгодили тексти угод 29.12.2019

Газові переговори України та Росії тривають у Відні четвертий день. Сторони мають узгодити тексти угод. За словами глави НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, "боротьба йде за кожну кому".
Транзит із присмаком корупції. Слабкі місця газової угоди

Транзит із присмаком корупції. Слабкі місця газової угоди 24.12.2019

Успіх газових переговорів у Мінську забезпечить транзит у короткостроковій перспективі, але водночас може повернути старі корупційні схеми, попереджають експерти.

Санкції США проти "Північного потоку-2": як відреагували в Берліні (23.12.2019) 23.12.2019

США запровадили санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Якою буде відповідь Німеччини?
Що буде, якщо транзит газу через Україну раптом припиниться

Що буде, якщо транзит газу через Україну раптом припиниться 20.12.2019

Україна добре підготувалася до будь-яких результатів газових переговорів з Росією і ЄС. Що забезпечило сильну позицію України та що станеться, якщо домовитися остаточно не вдасться, - в матеріалі DW.
Тристоронні газові переговори продовжаться 20 грудня в Мінську

Тристоронні газові переговори продовжаться 20 грудня в Мінську 20.12.2019

Газові переговори між Україною, Росією та ЄС після прориву в Берліні продовжаться в Мінську. Євкрокомісія братиме в них участь в онлайн-режимі.
Путін обіцяє зберегти транзит російського газу через Україну

Путін обіцяє зберегти транзит російського газу через Україну 19.12.2019

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна і РФ досягнуть домовленостей під час газових переговорів. За його словами, транзит російського газу через Україну збережеться.

Санкціям США щодо "Північного потоку-2" таки бути? (12.12.2019) 13.12.2019

Конгрес США схвалив оборонний бюджет з військовою допомогою Україні та санкціями щодо російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Німецькі лобісти російської труби гостро розкритикували такі наміри США і вимагають від Берліна санкцій проти США у відповідь.
Чи встигнуть США із санкціями щодо Північного потоку-2 (відео)

Чи встигнуть США із санкціями щодо "Північного потоку-2" (відео) 13.12.2019

Конгрес США схвалив оборонний бюджет, що передбачає санкції щодо російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Німецькі лобісти російської труби гостро розкритикували такі наміри США.
Поки Нафтогаз і Газпром сперечаються, у Німеччині добудовують Північний потік-2 і EUGAL (відео)

Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сперечаються, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL (відео) 04.12.2019

Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сперечаються про транзит газу, у Німеччині щосили будують сухопутне продовження "Північного потоку-2" - магістраль EUGAL, яка закріпить за ФРН роль головного транзитера російського газу.
Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (відео)

Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (відео) 27.11.2019

Парадокс: Німеччина вимагає від Кремля збереження транзиту російського газу через Україну і одночасно підтримує будівництво прямого газопроводу з Росії в Європу в обхід України. Що це означає для Києва?

"Північний потік-2" і Газова директива ЄС: зелене світло чи газовий туман? (14.11.2019) 14.11.2019

Німецький Бундестаг схвалив Газову директиву ЄС, під яку підпадає і російський газопровід "Північний потік-2". Директива регулює роботу трубопроводів з третіх країн. У випадку Nord Stream 2 - з Росії в Європу в обхід України. Чи розсіяв Бундестаг туман над трубою "Газпрому"?
Данія погодилась на Північний потік-2: готовність труби Росії в ЄС 95% (відео)

Данія погодилась на "Північний потік-2": готовність труби Росії в ЄС 95% (відео) 30.10.2019

Данія після довгих зволікань погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Готовність газогону оцінюють на 95 відсотків. Репортаж DW з балтійського узбережжя Німеччини, де будівельні роботи вже на фінальній стадії.

"Північний потік-2": Данія таки дала дозвіл, готовність труби 95% (30.10.2019) 30.10.2019

Данія після довгих зволікань таки погодилась на будівництво "Північного потоку-2". Готовність газогону нині оцінюють на 95 відсотків. Репортаж DW з балтійського узбережжя Німеччини, де будівельні роботи вже на фінальній стадії.

Газові переговори: Україна між новою пропозицією ЄС і пакетним рішенням РФ

Газові переговори: Україна між новою пропозицією ЄС і "пакетним" рішенням РФ 28.10.2019

У газових переговорах між Україною, Росією і ЄС стався новий поворот: Єврокомісія уточнила свою пропозицію, а Москва запропонувала вирішити всі питання пакетом. Деталі - в репортажі DW з Брюсселя.
Газові переговори Україна-Росія-ЄС: анонсовано нову зустріч

Газові переговори Україна-Росія-ЄС: анонсовано нову зустріч 28.10.2019

Після проведення чергового раунду газових переговорів між Україною, РФ і ЄС сторони анонсували нові перемовини у листопаді. За словами представника Єврокомісії, домовлено про більш злагоджену роботу.
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