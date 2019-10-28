 Газові переговори Україна-Росія-ЄС: анонсовано нову зустріч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

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Газові переговори Україна-Росія-ЄС: анонсовано нову зустріч

Після проведення чергового раунду газових переговорів між Україною, РФ і ЄС сторони анонсували нові перемовини у листопаді. За словами представника Єврокомісії, домовлено про більш злагоджену роботу.

У РФ заявили, що готові співпрацювати з Україною як на основі українського, так і європейського законодавств

У РФ заявили, що готові співпрацювати з Україною як на основі українського, так і європейського законодавств

За результатами чергового раунду газових переговорів , які Україна, Росія та ЄС провели у понеділок, 28 жовтня, сторони домовилися про проведення ще одного раунду перемовин у листопаді. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії з енергетичного союзу Марош Шефчович на брифінгу, передає агенція "Українські Новини".

"Ми будемо вибирати дату в листопаді для проведення наступного раунду тристоронніх переговорів", - сказав Шефчович.

Він зазначив, що сторони домовилися про проведення експертної зустрічі та про більш злагоджену роботу між НАК "Нафтогаз України", "Газпромом" і між міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища України з міністерством енергетики РФ.

ЄС пропонує нові рамки

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель за результатами зустрічі повідомив, що ЄС запропонував нові рамки роботи з контрактом із транзиту газу. За словами Оржеля, ці пропозиції "базуються на 10-річному контракті, а також на обсягах 60 мільярдів кубометрів - стабільних обсягів та 30 мільярдів кубометрів - змінюваних обсягів - транспортування газу газотранспортною системою". "Є додаткові моменти, що ми укладаємо транспортний договір відповідно до європейського законодавства", - наголосив український міністр.

DW.COM

Анґела Меркель та Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій йшлось про транзит газу через Україну перед черговим раундом переговорів між Україною, Росією і ЄС. Також лідери ФРН та РФ обговорили ситуацію у Сирії. (28.10.2019)

Позовні вимоги на суму понад 11 мільярдів доларів США НАК "Нафтогаз України" надішле "Газпрому" вже 1 листопада, повідомив Юрій Вітренко. Раніше в Москві пропонували відкликати всі позови в газовій суперечці. (18.10.2019)

У Брюсселі відбудеться черговий раунд газових переговорів, в якому візьмуть участь керівники "Нафтогазу" та "Газпрому". Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович розраховує на конструктивну зустріч. (26.10.2019)

РФ готова співпрацювати з Україною

Тим часом міністр енергетики РФ Олександр Новак після переговорів у Брюсселі заявив, що Росія готова співпрацювати з Україною на основі європейського законодавства. Також він наголосив на необхідності пакетного вирішення питань щодо судових позовів "Нафтогазу" проти "Газпрому" та поставок російського газу в Україну.

За його словами, якщо в Україні не встигнуть ухвалити відповідне законодавство щодо газового питання, тоді Росія готова "як запасний варіант" "забезпечити продовження чинного договору про транзит газу на 2020 рік".

Новак також сказав, що щодо наступних консультацій у листопаді російська сторона "налаштована позитивно".

Законопроєкт про анбандлінг

Як відомо, 17 жовтня у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу". 18 жовтня парламент ухвалив його в першому читанні зі скороченням строку підготовки. Наразі готується його друге читання. Законопроєкт розроблений для забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи.

Нагадаємо, попередній раунд тристоронніх газових переговорів на політичному рівні відбувся 19 вересня 2019 року. Тоді сторони заявили, що зустріч була "конструктивною": Росія погодилася на контракт за правилами ЄС, однак залишалося чимало розбіжностей. Новак тоді заявив про бажання врегулювати судові претензії між "Нафтогазом" та "Газпромом" "за нульовим варіантом, у рамках мирової угоди".

Як повідомлялось, за підсумками рішень Стокгольмського арбітражу за двома позовами "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" понад 2,5 мільярда доларів.

22 жовтня Окружний суд Амстердама за позовом "Нафтогазу" наклав арешт на 100 відсотків акцій дочірньої компанії "Газпрому" South Stream Transport B.V., відповідальної за будівництво газопроводу "Турецький потік" дном Чорного моря.

Раніше в НАК "Нафтогаз" оголосили про намір направити 1 листопада російській компанії "Газпром" позовні вимоги на більш ніж 11 мільярдів доларів

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