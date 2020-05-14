Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Залежність сучасних дітей від гаджетів та їхній вплив на навчання в школі обговорюють в Україні ледь не в усіх батьківських чатах та групах соцмережах. Час від часу олії у вогонь додають учителі, які скаржаться на те, що на уроках замість того, аби опановувати навчальний матеріал, школярі грають в ігри на своїх смартфонах чи спілкують в соцмережах. У Верховній Раді хочуть кардинально вирішити цю проблему і на законодавчому рівні заборонити використання в школах смартфонів та інших гаджетів, підключених до інтеренету. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований і чекає на розгляд комітетами.

Навчити спілкуватись одне з одним

Як зазначається в документі, використання гаджетів заборонятиметься всім учасникам освітнього процесу, крім осіб з особливими освітніми потребами. Як виняток, користуватися технічними засобами можна буде в навчальних цілях. Автор законопроекту - депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Смартфони відволікають увагу школярів, часто скаржаться учителі

Як наголошує Гончаренко, така ініціатива необхідна аби навчити дітей самостійно обмежувати час, який вони витрачають на соціальні мережі і онлайн-ігри. "Законопроєкт розроблено з метою допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися одне з одним і скоротити використання соціальних мереж. Також заборона на використання гаджетів з доступом до мережі інтернет дозволить скоротити випадки інтернет-булінгу, а також остаточно вирішить питання з крадіжками дорогих апаратів", - зауважує Гончаренко та наводить приклад Азербайджану, Греції, Таджикистану та Франції, де нині діє подібна заборона на смартфони в школах. При цьому в пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що остаточне рішення про заборону будуть ухвалювати директори шкіл за згодою учнівського та батьківського органів самоврядування.

Під одну гребінку не треба

Самі директори шкіл здивовані такою ініціативою, адже навіщо закон, якщо і зараз керівник навчального закладу разом з дітьми та батьками може обирати, як вирішувати цю проблему в себе в школі. "Не можна всіх грести під одну гребінку. У мене такі обмеження можуть діяти на певний час у певному класі після того, як клас сам вирішить відмовитися від смартфонів. А йти шляхом заборон - це хибний шлях", - прокоментував DW директор ліцею у Львові "Львівський" Андрій Закалюк.

За словами директора ліцею, його навчальний заклад регулярно проводить день без смартфонів, регулярно дискутують про проблему залежності й користі від сучасних пристроїв, і це працює краще, аніж заборони, оскільки діти усвідомлено підходять до використання гаджетів.

"Наше завдання навчити дітей правильно використовувати гаджети, а через заборони цьому не навчиш", - каже Закалюк. До того ж, він вказує, що смартфони інтегровані у навчальний процес у його навчальному закладі, адже у дітей на смартфонах встановлений електронний щоденник, куди учні записують домашнє завдання, а батьки бачать оцінки своєї дитини. Окрім цього, на деяких уроках учні використовують електронні підручники. "Як я можу заборонити дітям носити смартфон у школу? А як я це маю контролювати?", - дивується запропонованій ініціативі директор львівського ліцею.

Повернутись до гусячого пера?

Батьки теж критично сприйняли депутатську пропозицію заборони використання гаджетів у школах.

"Вчителям треба йти у ногу з прогресом. А з такими заборонами ми можемо повернутись до гусячого пера", - вважають у "Батьки SOS"

"Це те ж саме, що законодавчо заборонити рогатку. Це ще більше підігріє інтерес дітей до цього. Заборони нічого хорошого не дають", - каже Дмитро Бобесюк, тато трьох дітей, двоє з яких школярі. Він критикує законодавчу ініціативу і вважає, що вона більше нашкодить, аніж принесе користі.

У громадській організації "Батьки SOS" вважають ініціативу популістською, яка спрямована підтримати вчителів, які не готові змінюватися і підлаштовуватися під сучасні реалії. "Якщо вчитель не цікаво розповідає на уроці, змушує читати нудні параграфи, то природно діти шукатимуть у гаджетах розради. Вчителям треба йти у ногу з прогресом. А з такими заборонами ми можемо повернутись до гусячого пера, бо колись кулькові ручки також забороняли та змушували писати пером, аби був каліграфічний почерк", - відзначає співзасновниця ГО "Батьки SOS" Олена Бондаренко.

За її словами, заборони малоефективні, потрібно більше працювати вчителям з самоосвітою, аби вони наздоганяли прогрес, та більше використовували гаджети у навчальному процесі і цим самим залучати дітей до спільної взаємодії та навчання з використанням новітніх технологій. "Як показує досвід, використання вчителями онлайн-інструментів, навчальних ігор на смартфонах чи планшетах у школах, більше заохочує дітей вивчати матеріал, аніж заборони", - погоджується експерт з освіти Реанімаційного пакету реформ Іван Приймаченко.

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"Стоп смартфон" діє

Натомість є й інша думка щодо цього. У київській приватній школі "Ух-ти! school" уже чотири роки діє заборона на гаджети. Адміністрація школи, порадившись з батьками, ухвалили спільне рішення ввести правило "Стоп смартфон". Школярі знають, що переступивши поріг навчального закладу про мобільний телефон, планшет чи навіть смарт-годинник треба забути. Якщо дитині потрібно терміново зв'язатися з батьками, то вона повідомляє про це адміністратора, який дзвонить батькам зі шкільного смартфону і таким чином відбувається контакт.

Для молодших школярів важливе живе спілкування і взаємодія, а також розвиток дрібної моторики, а не водіння пальцем по дисплею

Адміністрація школи пояснює це тим, що молодші школярі потребують більше часу для концентрації уваги на навчальному матеріалі, а смартфони їх відволікають. Окрім цього, на перервах замість онлайн-ігор діти без смартфонів грають у рухливі ігри, більше спілкуються між собою і частіше знаходять порозуміння.

"Для молодших школярів важливе живе спілкування і взаємодія, а також розвиток дрібної моторики. Саме тому ми багато ліпимо з глини, шиємо, вишиваємо, клеїмо, печемо з тіста, замість того, аби на перервах водити пальцем по екрану", - розповіла DW психолог школи Катерина Чубчик. За її словами, однозначної відповіді, чи забороняти гаджети в школі немає, оскільки це залежить від віку дітей, їхніх інтересів та емоційного стану дитини після використання гаджету. Адже часто від надмірного взаємодії зі смартфоном у дитини виникає залежність. Психолог також радить вирішувати питання будь-яких заборон разом: батькам, дітям та адміністрації школи.

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МОН проти

В Україні 2007 року вже пробували забороняти гаджети у школах. Тоді на рівні міністерства освіти і науки (МОН) України був виданий відповідний наказ, який скасували у 2014 році. Заступниця міністра освіти й науки України Любомира Мандзій заявила DW, що нині МОН проти такої законодавчої ініціативи, оскільки міністерство виступає за більшу автономію шкіл.

"Кожна школа має встановити свої правила використання гаджетів. Ці правила повинні бути прийняті всіма, погоджені з батьками. Якщо це заважає навчальному процесу, то забороняють на уроках, але чому дитина не може користуватися телефоном на перерві?", - запитує Мандзій. Вона вказує на те, що МОН не допустить звуження прав учасників освітнього процесу, оскільки це суперечить законодавству та здоровому глузду.