 В Італії суд звільнив капітанку судна Sea-Watch 3 Каролу Ракете | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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В Італії суд звільнив капітанку судна Sea-Watch 3 Каролу Ракете

Рішенням суду 31-річну Каролу Ракете звільнено з-під домашнього арешту. Тим часом сума зібраних благодійних пожертв для організації Sea-Watch перевищила 1,3 мільйона євро.

Карола Ракете

Карола Ракете під час затримання, 29 червня 2019 року

Суд в італійському місті Агрідженто постановив звільнити 31-річну капітанку судна Sea-Watch 3 Каролу Ракете(Carola Rackete) з-під домашнього арешту. Відповідний вердикт суду ухвалено в вівторок, 2 липня, передає агенція новин dpa з посиланням на місцеві ЗМІ. За наявними даними, судді вирішили не застосувати щодо звільненої капітанки жодних інших запобіжних заходів.

Сальвіні говорить про загрозу для нацбезпеки

Тим часом міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні вже заявив, що для Ракете готується процедура для видворення з країни. На його думку, 31-річна капітанка становить загрозу для національної безпеки країни.

Нагадаємо, 31-річну капітанку судна Sea-Watch 3, яке рятувало мігрантів біля берегів Лівії, затримали в Італії вранці 29 червня. Попри рішення італійської влади, вона зайшла в порт Лампедузи, щоб висадити на берег 40 біженців, що понад два тижні перебували на борту її корабля. Капітанку могли обвинуватити у сприянні торгівлі людьми, що загрожувало б їй до 10 років ув'язнення.

Такі дії італійської влади викликали різку критику з боку Німеччини та Франції.

Зібрано вже більше 1,3 мільйона євро пожертв

Тим часом сума доброчинних пожертв на підтримку німецької правозахисної організації Sea-Watch, яка займається порятунком мігрантів у Середземному морі, та затриманої в Італії капітанки перевищила позначку в 1,3 мільйона євро.

Збір коштів відбувається на двох платформах. Спочатку до пожертв на сайті leetchi.com закликали відомі німецькі телеведучі Ян Бемерманн (Jan Böhmermann) та Клаас Гойфер-Умлауф (Klaas Heufer-Umlauf). Тут учасники зібрали понад 893 тисяч євро. Водночас на одній італійській Facebook-сторінці зібрали для цієї мети понад 430 тисяч євро.

Крім того, опубліковану на сайті change.org петицію про звільнення Ракете зібрала вже понад 283 тисячі підписів.

Дивитись відео 01:55

Новий маршрут біженів у ЄС - через Італію (28.03.2016)

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В Італії розблокували німецьке рятувальне судно Sea-Watch 3

Судно Sea-Watch 3, яке належить німецькій неурядовій організації, нещодавно врятувало понад 60 мігрантів біля берегів Лівії. Проти його капітана в Італії порушили справу. (01.06.2019)  

На підтримку Sea-Watch та затриманої в Італії капітанки зібрали понад мільйон євро

Понад 25 тисяч людей перерахували пожертви для німецької правозахисної організації Sea-Watch та капітанки Кароли Ракете, яку затримали в Італії. Німеччина та Франція розкритикували дії італійської влади. (01.07.2019)  

Капітанку судна, що рятувало мігрантів, затримали в Італії

Німкеню Каролу Ракете затримали на острові Лампедуза, куди вона спрямувала судно Sea-Watch 3 з мігрантами на борту. Вона свідомо проігнорувала заборону італійської влади. (29.06.2019)  

Аудіо й відео до теми

Новий маршрут біженів у ЄС - через Італію (28.03.2016)  

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