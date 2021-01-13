 В Італії розпочався один із найбільших судових процесів проти мафії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2021

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Новини

В Італії розпочався один із найбільших судових процесів проти мафії

На півдні Італії перед судом постануть понад 300 обвинувачених у приналежності до мафіозних структур.

Процес над мафією в південній Італії

Для проведення процесу підготовлено величезний судовий зал

У розташованому в Калабрії південно-італійському місці Ламеція-Терме розпочався в середу, 13 січня, один із найбільших за останні десятиліття судових процесів проти мафії, повідомляє агентство AFP. Процес почався з оголошення імен 355 обвинувачених. Їх підозрюють у членстві в одній з наймогутніших та найжорстокіших мафіозних структур Італії - Ndrangheta, чиїм осередком вважається Калабрія. Серед пунктів обвинувачення - членство в злочинній організації, вбивства, замахи на вбивство, рекет, наркоторгівля, відмивання грошей і низка інших серйозних протиправних дій.

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На лаві підсудних опинилися колишні політики, підприємці й поліцейські. Багатьом з них загрожує тривале тюремне ув'язнення в разі визнання їхньої провини й засудження. Очікується, що судовий процес триватиме щонайменше від одного до двох років.

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Для проведення цього мега-процесу було підготовано спеціальну величезну залу судових засідань, що має високий ступінь захисту. За офіційними даними, тут може розміститися близько тисячі учасників, навіть за необхідності дотримуватися мінімальної соціальної дистанції через пандемію COVID-19.

Один із найбільших судових процесів проти мафії

Зала може умістити до тисячі осіб

Очікується, що під час процесу заслухають близько 900 свідків, серед яких і колишні мафіозі. За повідомленнями ЗМІ, близько 90 підсудних визнали свою провину задля прискореного судового розгляду. Для них суд призначений на 27 січня. Для інших обвинувачених, яким інкримінують убивства, на лютий заплановано ще одне судове засідання.

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Нинішній судовий процес став результатом багаторічної роботи правоохоронців та слідчих. У грудні 2019 року близько 2,5 тисячі поліцейських заарештували понад 300 осіб у рамках масштабної операції проти мафії. Слідчі дії проводилися також у Німеччині, Швейцарії та Болгарії.

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Члени мафіозного угрупування роками розкрадали кошти Європейського Союзу, призначені для підтримки місцевих фермерів. Розмір завданих збитків становить понад 10 мільйонів євро.  

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