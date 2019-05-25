 В Італії розблокували німецьке рятувальне судно Sea-Watch 3 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2019

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Новини

В Італії розблокували німецьке рятувальне судно Sea-Watch 3

Судно Sea-Watch 3, яке належить німецькій неурядовій організації, нещодавно врятувало понад 60 мігрантів біля берегів Лівії. Проти його капітана в Італії порушили справу.

Рятувальне Sea-Watch 3 вже неодноразово затримувалося італійською владою

Рятувальне Sea-Watch 3 вже неодноразово затримувалося італійською владою

В Італії розблокували судно Sea-Watch 3, що належить німецькій правозахисній організації Sea-Watch. "Щойно отримали офіційне повідомлення, що наш корабель більше не вважається конфіскованим, і може повертатись до плавання", - повідомили у Twitter у суботу, 1 червня, представники Sea-Watch.

Як повідомлялось, в середині травня судно врятувало біля берегів Лівії 65 мігрантів. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні висловився проти прийняття мігрантів Італією, однак згодом їм було дозволено зійти на берег на Лампедузі. Саме судно затримали в одному з портів на Сицилії. Це був не перший випадок, коли рятувальне судно Sea-Watch 3 було затримано італійською владою. Раніше італійська прокуратура порушила кримінальну справу проти капітана цього судна за підозрою у сприянні нелегальній міграції.

DW.COM

Італійський прем'єр Джузеппе Конте заявив, що майже півсотні мігрантів із судна Sea Watch дозволили зійти на берег, оскільки ще шість країн Європи погодилися їх прийняти. (30.01.2019)

На інтеграцію біженців та подолання причин міграції за кордоном Німеччина в 2018 році витратила рекордні 23 мільярди євро. (20.05.2019)

Між тим наприкінці травня кораблі італійської морської охорони врятували у Середземному морі близько сотні мігрантів, що переправлялись з Лівії до Європи. Гумовий човен, який зазнав аварії, виявив дрон організації Sea-Watch, яка й повідомила італійців про людей, котрі перебували в небезпеці.

Італія, яка відмовляється приймати біженців, протягом останніх років відкликала частину своїх суден морської охорони, які раніше патрулювали біля узбережжя Лівії. Водночас Італія блокує й рятувальні операції громадських організацій, як-от Sea-Watch.

За даними Міжнародної організації з міграції, станом на кінець травня до країн Європи Середземним морем змогли дістатись майже 24,7 тисячі нелегальних мігрантів. Протягом усього 2018 року до Європи морем прибули 144 тисячі мігрантів. Рекордний показник був зафіксований у 2015 році - тоді різними маршрутами, переважно на суші, Європи дістались близько мільйона мігрантів.

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