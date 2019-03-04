 В Італії почала діяти нова програма соцвиплат для найбідніших | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

В Італії почала діяти нова програма соцвиплат для найбідніших

Італійський уряд буде доплачувати тим громадянам, чий щомісячний дохід складає менше ніж 780 євро. Сума доплат досягатиме 1300 євро для родин.

Близько чверті молодих італійців є безробітними

Близько чверті молодих італійців є безробітними

В Італії з середи, 6 березня, запрацювала нова система соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам та сім'ям. Так звана програма "доходи громадян" є ключовою реформою італійського уряду правих та лівих популістів та передбачає виплату соціальної допомоги для громадян, дохід домогосподарств яких складає менше 780 євро на місяць.

З середи італійці вже почали подавати заявки на отримання від уряду допомоги за новою системою. Розмір виплат складатиме від 40 до 780 євро на місяць для осіб, а для родин - до 1300 євро. Також зростає допомога з безробіття. Громадяни будуть щомісяця отримувати передплачені дебетові картки для купівлі продовольчих товарів, ліків, оплати комунальних послуг, оренди тощо. Натомість вони зобов'язані будуть записатися в програми пошуку роботи та пройти професійне навчання. Заявки на отримання допомоги можна подати онлайн.

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Нова система підтримки малозабезпечених була ключовою  обіцянкою правопопулістської партії "Рух п'яти зірок". На цю програму італійський уряд виділив в цьому році 7,1 мільярда євро. Віце-прем'єр країни, лідер партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо зазначив, що з початком цієї програми почалась "революція" для п'яти мільйонів італійців. Особливо важливо це для бідних людей похилого віку, зазначив він. "Сьогодні ми виконуємо обіцянку. Держава нарешті турбується про людей, яких не помічають", - заявив він в ефірі радіостанції RTL 102.5.

Рівень державного боргу Італії, який є найвищим у Європі після Греції, складає 133 відсотки її ВВП. Також країна посідає третє місце в ЄС за рівнем безробіття, який у січні досягнув 10,5 відсотка. За даними Євросоюзу, рівень безробіття серед італійської молоді складає 33 відсотки.

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