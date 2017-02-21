 В Італії помер композитор Енніо Морріконе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2020

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В Італії помер композитор Енніо Морріконе

Композитор Енніо Морріконе, який створив музику для понад 500 фільмів, помер в Італії.

Енніо Морріконе

Енніо Морріконе

В Італії в ніч на понеділок, 6 липня, у лікарні помер композитор Енніо Морріконе, відомий створеною ним для багатьох фільмів музикою. Про це агентству dpa повідомив адвокат родини композитора Джорджіо Ассумма. Кілька днів тому Морріконе потрапив до лікарні з переламом стегнової кістки.

Композитор народився у 1928 році в Римі. Він вчився в консерваторії Санта-Сесілія в італійській столиці та отримав диплом відразу за трьома класами - труби, аранжування та композиції.

Музику та аранжування для кіно Морріконе почав створювати лише після 33 років. За своє життя він написав музику для понад 500 стрічок та серіалів. Композитор є дворазовим лауреатом премії "Оскар", а також триразовим лауреатом премії "Золотий глобус" та шестиразовим лауреатом премії BAFTA.  

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