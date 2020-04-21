В Італії померло вже понад 25 тисяч осіб з коронавірусом

В Італії, що разом зі США та Іспанією входить у трійку найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 країн, знову істотно зросла кількість летальних випадків унаслідок хвороби. Згідно з оприлюдненими ввечері середи, 22 квітня, даними служби цивільного захисту населення, впродовж останніх 24 годин зафіксовано 437 летальних випадків від COVID-19. Це значно менше порівняно з попереднім днем, коли було підтверджено 537 летальних випадків унаслідок захворювання, передає агенція новин Reuters.

Таким чином загальна кількість смертей від спричиненого коронавірусом захворювання перевищила вже 25 тисяч випадків, наголошують італійські чиновники.

Понад 187 тисяч інфікованих

Водночас сукупна кількість інфікованих коронавірусом перевищила 187 тисяч осіб. Лише за останні 24 години зафіксували 3370 нових випадків заражень. Тим часом понад 54,5 тисячі людей уже одужали від цієї хвороби, стверджують у міністерстві охорони здоров'я Італії. На інтенсивній терапії перебувають 2384 пацієнтів.

Читайте також: Коронавірус: кількість інфікованих у світі перевищила позначку в два мільйони

У МОЗ Італії наголошують, що кількість активних випадків захворювання скорочується третю добу поспіль. Натепер їх 107699, стверджують чиновники, на яких посилається інформагенція AFP.

Утім, чимало італійських лікарів та експертів переконані, що офіційні дані неповні, тому що не враховують значне число поки що невиявлених випадків хвороби. Річ у тім, що до офіційної статистики потрапляють лише ті летальні випадки, що сталися в лікарнях, натомість ті, хто помер від COVID-19 у центрах догляду або будинках для людей похилого віку, чи вдома, до статистики не потрапляють, передає AFP.

Читайте також: Коронавірус в Італії: ключові показники продовжують знижуватися

Цього ж дня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вкотре пообіцяв поступове послаблення обмежувальних заходів, запроваджених з початку березня. Під час зустрічі з представниками профспілок Конте запевнив, що особливо від часткового скасування обмежувальних заходів виграють будівельна галузь та переробна промисловість, передає dpa з посиланням на італійські ЗМІ.

Сотні летальних випадків у Франції та Великобританії

Про зростання летальних випадків унаслідок COVID-19 повідомили у сусідній Франції, а також у Великобританії. Протягом останніх 24 годин медики Франції підтвердили 544 нових летальних випадки. Сукупна кількість жертв коронавірусу досягла в цій країні 21,3 тисячі випадків, інформує dpa. Загалом у Франції підтверджено понад 158 тисяч випадків коронавірусу.

Читайте також: COVID-19: Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень

У Великобританії за останню добу від цієї інфекційної хвороби померло 759 осіб. Загальна кількість летальних випадків від COVID-19 перевищила 18 тисяч, визнають британські лікарі. В країні виявлено близько 133,5 тисячі випадків коронавірусу.