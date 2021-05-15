В Італії зробили 30 мільйонів щеплень від коронавірусу

Італія в суботу, 22 травня, подолала рубіж у 30 мільйонів щеплень від коронавірусу, повідомляє агентство AFP. За даними італійського уряду, 9,85 мільйона осіб в країні уже повністю вакциновані, що становить 16,6 відсотка від 60-мільйонного населення Італії. При цьому дві третини щеплень отримали особи, старші за 60 років.

На початку 2020 року Італія стала однією з гарячих зон пандемії коронавірусу. В країні від COVID-19 померли 125 153 особи. Це найвищий показник у Європі після Великобританії, де внаслідок COVID-19 померли 128 тисяч людей.

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Проте з 26 квітня цього року Італія почала обережно послаблювати карантинні обмеження. Зараз у країні вже працюють зовнішні тераси барів та ресторанів. За даними на 22 травня, за попередню добу в Італії від COVID-19 померли 125 осіб - це втричі менше, ніж три місяці тому.

Як повідомлялося, понад 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу вже вкололи в Англії. Як повідомила 22 травня служба охорони здоров'я NHS, з початку кампанії вакцинації в грудні 2020 року і до 21 травня в Англії отримали першу дозу вакцини від COVID-19 приблизно 31,5 мільйона осіб, а майже 18,7 мільйона осіб - уже й другу.

Тим часом у Німеччині вже 33,1 мільйона людей отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, що становить 39,9 відсотка від усього населення країни. Водночас 11,3 мільона осіб вже повністю вакциновані, що відповідає 13,6 відсотка населення.

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