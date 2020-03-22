В Італії за добу від COVID-19 померло понад 650 осіб

Упродовж останньої доби в Італії від спричинених коронавірусом ускладнень померла 651 людина. Про це ввечері неділі, 22 березня, повідомили у службі цивільної оборони Італії, передає агенція новин AFP.

Читайте також: В Італії від коронавірусу померла ще одна громадянка України

Цей показник летальних випадків став другим за величиною після зафіксованого напередодні рекорду - 793 смерті внаслідок COVID-19. Таким чином кількість спричинених коронавірусом смертей у Італії зросло до майже 5,5 тисячі.

Щодо підтвердженого числа інфікованих, воно зросло ще на десять відсотків, або на 5560 випадків - до 59158 випадків.

Як повідомлялося, ще 20 березня Італія обігнала Китай за кількістю смертей від наслідків коронавірусу. На сьогодні Італія вважається найбільш потерпілою країною в Європі від коронавірусу. Крім того, тут спостерігаються найвищі у світі натепер темпи поширення цього захворювання.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії вирішив зупинити роботу всіх підприємств, що не вважаються життєво важливими.

Нагадаємо, у світі зафіксовано вже понад 300 тисяч випадків захворювання коронавірусом.

В Європі, крім Італії, найбільше від коронавірусу постраждали такі країни як Іспанія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Великобританія, Нідерланди.