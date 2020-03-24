В Італії за добу від коронавірусу померло 743 особи

В Італії у вівторок, 24 березня, знову повідомили про зростання кількості летальних випадків внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції COVID-19 протягом однієї доби. Так, згідно з даними, наданими службою цивільного захисту Італії, протягом останніх 24 годин було зареєстровано 743 летальних випадки. Загальна кількість померлих в Італії від COVID-19 таким чином наразі становить 6 820 осіб.

Днем раніше від COVID-19 у країні померло 602 людини, 22 березня кількість жертв складала 650, а 21 березня - 793, що було найбільшим показником з моменту початку хвилі захворювання.

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За даними служби цивільного захисту, загальна кількість підтверджених випадків інфікування в Італії збільшилася на понад 5,2 тисячі - до 69 176. Від хвороби одужало 8 326 людей.

Найбільш постраждалим, як і раніше, залишається регіон Ломбардія - там зафіксовано 30 703 випадки зараження, померло 4 788 людей.

На тлі загострення ситуації з пандемією італійський уряд посилює покарання за порушення правил домашнього карантину. Тепер штрафи за це складатимуть від 400 до трьох тисяч євро, повідомив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, передає агенція dpa.