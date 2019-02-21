 В Італії затримані або засуджені понад 150 українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2019

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Новини

В Італії затримані або засуджені понад 150 українських моряків

За останні роки в Італії затримали або засудили за незаконну діяльність понад 150 українських моряків, у Греції - 168, повідомили в МЗС України.

Перевезення нелегальних мігрантів - основна причина затримань українських моряків в Італії та Греції

Перевезення нелегальних мігрантів - основна причина затримань українських моряків в Італії та Греції

В Італії за останні роки були затримані, заарештовані або вже отримали вироки за незаконну діяльність понад 150 українських моряків, у Греції - 186 моряків. Про це у четвер, 28 лютого, повідомив директор департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

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Протягом 2018 року до Німеччини на автобусах і потягах потрапили понад 14 тисяч нелегальних мігрантів, свідчать дані федеральної поліції. Найбільше таких мігрантів намагались в'їхати до країни з Австрії. (28.01.2019)

Лише з початку цього року за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів у Греції затримані 18 українців. Громадяни стають "заручниками шахрайських злочинних дій", кажуть в українському МЗС. (07.09.2018)

"На жаль, останнім часом почастішала кількість випадків, коли наші (тут і далі: українські - Ред.) моряки потрапляють до піратського полону, коли наших моряків використовують злочинні угруповання для перевезення нелегалів, контрабанди тощо. Кількість наших моряків, яких затримали, заарештували або вже отримали свої вироки, велика: понад 150 осіб - в Італії, 186 - у Греції ", - цитує посадовця агенція "Інтерфакс-Україна".

Погорельцев також зазначив, що в 2018 році 64 українські моряки були звільнені та повернені в Україну. За його словами, на базі профспілки працівників морського транспорту України в Одесі, Ізмаїлі та Херсоні відкриті інформаційні офіси допомоги морякам.

Як повідомили Deutsche Welle в департаменті консульської служби МЗС України, дані про затриманих та засуджених українських моряків охоплюють останні кілька років, відколи в Європейському Союзі почалася криза біженців. При цьому основною причиною затримань є перевезення нелегальних мігрантів.

Зазвичай українським чоловікам, які шукають роботу, пропонують працювати на яхтах у Середземному морі, зокрема займатись перевезенням туристів з Туреччини. Під час прибуття до портів Італії чи Греції з'ясовується, що на борту яхт, на яких працюють українські моряки, перебувають нелегальні мігранти. В Греції в залежності від кількості перевезення нелегальних мігрантів особам загрожує до 25 років позбавлення волі.

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