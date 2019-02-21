В Італії затримані або засуджені понад 150 українських моряків

В Італії за останні роки були затримані, заарештовані або вже отримали вироки за незаконну діяльність понад 150 українських моряків, у Греції - 186 моряків. Про це у четвер, 28 лютого, повідомив директор департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"На жаль, останнім часом почастішала кількість випадків, коли наші (тут і далі: українські - Ред.) моряки потрапляють до піратського полону, коли наших моряків використовують злочинні угруповання для перевезення нелегалів, контрабанди тощо. Кількість наших моряків, яких затримали, заарештували або вже отримали свої вироки, велика: понад 150 осіб - в Італії, 186 - у Греції ", - цитує посадовця агенція "Інтерфакс-Україна".

Погорельцев також зазначив, що в 2018 році 64 українські моряки були звільнені та повернені в Україну. За його словами, на базі профспілки працівників морського транспорту України в Одесі, Ізмаїлі та Херсоні відкриті інформаційні офіси допомоги морякам.

Як повідомили Deutsche Welle в департаменті консульської служби МЗС України, дані про затриманих та засуджених українських моряків охоплюють останні кілька років, відколи в Європейському Союзі почалася криза біженців. При цьому основною причиною затримань є перевезення нелегальних мігрантів.

Зазвичай українським чоловікам, які шукають роботу, пропонують працювати на яхтах у Середземному морі, зокрема займатись перевезенням туристів з Туреччини. Під час прибуття до портів Італії чи Греції з'ясовується, що на борту яхт, на яких працюють українські моряки, перебувають нелегальні мігранти. В Греції в залежності від кількості перевезення нелегальних мігрантів особам загрожує до 25 років позбавлення волі.