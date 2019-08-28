 В Італії домовились про новий уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

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Новини

В Італії домовились про новий уряд

"Рух п'яти зірок" і Демпартія погодили кандидатуру Джузеппе Конте як прем'єр-міністра Італії. Президент Серджо Матарелла зустрінеться з Конте вранці 29 серпня.

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Популістський "Рух п'яти зірок" і Демократична партія Італії досягли згоди щодо формування нового уряду. Про це лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо заявив після зустрічі з главою держави ввечері у середу, 28 серпня. Раніше президент Серджо Матарелла і лідер Демпартії Нікола Зінгаретті вже обговорили ситуацію. "Ми любимо Італію і вважаємо, що спробувати варто", - наголосив Дзінгаретті.

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Переговори про створення нової урядової коаліції в Італії призупинені. "Рух п'яти зірок" заявив про ультиматум "Демократичній партії" щодо посади прем'єра. (27.08.2019)

Італійські "Демократична партія" та "Рух п'яти зірок" не досягли успіху під час перемовин щодо формування урядової коаліції, вони мають час до 27 серпня. (26.08.2019)

Зокрема, сторони погодили кандидатуру Джузеппе Конте як прем'єр-міністра. Глава держави зустрінеться з ним вранці 29 серпня. Очікується, що Матарелла доручить Конте сформувати коаліційний уряд.

Лідер правопопулістської "Ліги" Маттео Сальвіні 8 серпня заявив про вихід з правлячої коаліції з "Рухом п'яти зірок" під керівництвом Джузеппе Конте. В результаті Конте 20 серпня оголосив про відставку з поста італійського прем'єра. Президент Серджо Маттарелла дав партіям час до 28 серпня, щоб ті змогли знайти в парламенті партнерів по коаліції і тим самим запобігти новим виборам.

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