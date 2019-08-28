В Італії домовились про новий уряд

Популістський "Рух п'яти зірок" і Демократична партія Італії досягли згоди щодо формування нового уряду. Про це лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо заявив після зустрічі з главою держави ввечері у середу, 28 серпня. Раніше президент Серджо Матарелла і лідер Демпартії Нікола Зінгаретті вже обговорили ситуацію. "Ми любимо Італію і вважаємо, що спробувати варто", - наголосив Дзінгаретті.

Зокрема, сторони погодили кандидатуру Джузеппе Конте як прем'єр-міністра. Глава держави зустрінеться з ним вранці 29 серпня. Очікується, що Матарелла доручить Конте сформувати коаліційний уряд.

Лідер правопопулістської "Ліги" Маттео Сальвіні 8 серпня заявив про вихід з правлячої коаліції з "Рухом п'яти зірок" під керівництвом Джузеппе Конте. В результаті Конте 20 серпня оголосив про відставку з поста італійського прем'єра. Президент Серджо Маттарелла дав партіям час до 28 серпня, щоб ті змогли знайти в парламенті партнерів по коаліції і тим самим запобігти новим виборам.