В Італії від коронавірусу померла ще одна громадянка України

В італійській провінції Бергамо від хвороби COVID-19, спричиненої новим коронавірусом, померла ще одна громадянка України. Цю інформацію у п'ятницю, 20 березня, підтвердило міністерство закордонних справ України.

"19 березня в медичному закладі на території провінції Бергамо (Італія) внаслідок захворювання на COVID-19 померла громадянка України 1958 року народження. Наші консули встановили зв'язок із родичами померлої громадянки і надають необхідне сприяння", - повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі МЗС України.

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Тим часом голова Християнського товариства українців у Італії Олесь Городецький повідомив, що жінка померла у в містечку Романо-ді-Ломбардія. "19 березня, в містечку Романо-ді-Ломбардія в провінції Бергамо від коронавірусу померла ще одна громадянка України, пані Галина з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії", - написав Городецький у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, 13 березня, МЗС України підтвердило першу смерть українки внаслідок інфікування новим коронавірусом в італійській провінції Брешія. За даними користувачів у соцмережах, померла - громадянка України Раїса Малишева, 1954 року народження, яка працювала в Італії на законних підставах. Кілька днів тому її було госпіталізовано в одну з лікарень міста К'ярі з підозрою на коронавірус.

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Провінція Бергамо в Ломбардії - одна з найбільш постраждалих в Італії від нового коронавірусу. Загалом у цій країні станом на 19 березня зафіксовано найбільшу у світі кількість померлих від хвороби COVID-19 - 3401, кількість інфікованих перевищила 40 тисяч.

Скільки українців інфіковані коронавірусом за кордоном

Станом на 23:30 четверга, 19 березня, за кордоном проходять лікування внаслідок зараження коронавірусом 13 громадян України: четверо - у Німеччині, двоє - в Італії, двоє - в Польщі, одна особа - в Об'єднаних Арабських Еміратах та четверо - в Домініканській Республіці, повідомили в МЗС України.

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