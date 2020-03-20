В Італії від коронавірусу за добу померло понад 600 людей

В Італії за останню добу померло найбільше число людей з початку в країні епідемії коронавірусу. Директор агентства цивільного захисту країни Анджело Борреллі ввечері в п'ятницю, 20 березня, повідомив про 627 нових смертей. Загалом в Італії від COVID-19 померло вже 4 032 людини.

За повідомленнями влади країни, більшість померлих мали серйозні хвороби, як-от захворювання серця чи діабет, до того, як інфікувались коронавірусом. За останню добу у країні було зафіксовано 5 986 нових випадків інфікування. Зараз Італія посідає перше місце в світі за кількістю померлих від COVID-19, хоча кількість інфікованих в ній майже вдвічі менша, ніж в Китаї - 47 021 людина проти 80 967.

Борреллі зазначив, що ніхто не знає, коли саме в країні буде досягнутий пік поширення коронавірусу. За його словами, це може відбутись наступного тижня, або через тиждень.

Кількість жертв коронавірусу стрімко зростає в Італії попри запроваджені жорсткі обмежувальні заходи. За останні дні поліція оштрафувала тисячі людей, які порушували заборону залишати свої будинки без вагомих причин.

Місцева влада по всій країні вимагає запровадження більш жорстких обмежень. Італійський уряд може прийняти відповідне рішення найближчим часом, повідомляє агенція AP.