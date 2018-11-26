 В Італії арештували нового ватажка ″Коза ностри″ та 45 мафіозі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

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Новини

В Італії арештували нового ватажка "Коза ностри" та 45 мафіозі

Під час масштабного поліцейського рейду на Сицилії був арештований 80-річний ватажок мафіозного угрупування "Коза ностра" Сеттімо Мінео та ще 45 представників мафії.

Поліція арештувала Сеттімо Мінео

Поліція арештувала Сеттімо Мінео

Сицилійська поліція у вівторок, 4 грудня, арештувала 80-річного мафіозі Сеттімо Мінео, який нещодавно став новим ватажком мафіозного угрупування "Коза ностра". Під час поліцейського рейду у провінції Палермо під варту були взяті в цілому 45 підозрюваних. Їм висунуті обвинувачення в незаконному володінні зброєю, вимаганні, підпалах і у насильницьких нападах.

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Головний прокурор Палермо Франческо Ло Вої назвав Мінео, який офіційно працював ювеліром, ватажком мафіозного клану з довгим списком судимостей, передає агенція dpa. Втім, широкій громадськості його ім'я раніше не було відомо. Його було заарештовано після того, як стало відомо, що 29 травня він головував під час першої за 25 років зустрічі лідерської верхівки мафіозного угрупування. За даними італійських ЗМІ, про кандидатуру Мінео представникам мафії вдалося домовитися колегіально, що свідчить про зміцнення централізованих структур "Коза ностри".

Верхівка мафіозного клану не збиралась з 1993 року, коли був заарештований їхній лідер, відомий як "бос босів", Сальваторе "Тото" Ріїну. Він помер у в'язниці 17 листопада 2017 року, провівши загалом за ґратами понад 24 років.

Наступник Ріїни Бернардо Провензано був затриманий у 2006 році та також помер у в'язниці. Після смерті обох ватажків очікувалось, що мафіозне угрупування почне реорганізацію.

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