В Італії арештували елітну нерухомість російського олігарха Мордашова

Фінансова гвардія Італії наклала арешт на житлову нерухомість російського олігарха і власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова на Сардинії вартістю 105 мільйонів євро. Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі у п'ятницю, 18 березня, пише Reuters.

Зазначається, що арешт майна відбувся в рамках санкцій Євросоюзу та США через вторгнення російських військ в Україну.

Таким чином Мордашов вже вдруге за місяць втрачає своє майно в Італії. 4 березня було заарештовано 65-метрову яхту Lady M, яка належала Мордашову. Її вартість оцінюють у 65 мільйонів євро.

Замороження активів російських олігархів у Італії

За останні два тижні італійська поліція вилучила вілли та яхти вартістю понад 780 мільйонів євро у семи російських олігархів і пособників режиму Путіна, які потрапили до санкційних списків.

Серед них - Алішер Усманов, Володимир Соловйов, Геннадій Тимченко, Олег Савченко, Петро Авен, Андрій Мельниченко.

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Найціннішим активом, який арештували в Італії, нині є яхта мільярдера Андрія Мельниченка. Вартість її складає близько 530 мільйонів євро.

Санкції за повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Через російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив низку санкцій, які б'ють по російській економіці та фінансовому сектору. Перш за все йдеться про відключення від системи SWIFT семи російських банків. Також до Росії заборонили постачати, продавати чи передавати банкноти євро. Крім того, не можна інвестувати, брати участь та сприяти проєктам, до яких причетний Російський фонд прямих інвестицій - суверенний інвестфонд РФ. Також санкції введені проти російських олігархів, які пов'язані з президентом РФ Володимиром Путіним. До того ж багато світових брендів оголосили про вихід з російського ринку, зокрема Apple, Ford, Adidas, BMW та Boeing.

Обмежувальні заходи ЄС стосуються також і Білорусі, з території якої РФ завдає авіаударів по Україні.