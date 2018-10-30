В Італії автомобіль в'їхав у групу туристів, загинуло шестеро німців

В італійській автономній провінції Больцано на півночі країни в ніч на неділю, 5 січня, автомобіль в'їхав в групу туристів. Внаслідок аварії на місці події загинуло шестеро людей, повідомили у поліції провінції. Також 11 людей отримали травми.

Згодом в італійській пожежній службі повідомили, що усі загиблі є громадянами Німеччини, усі вони - віком від 20 до 25 років, передає агенція dpa.

Автомобіль в'їхав в групу туристів з 17 людей близько першої години ночі біля комуни Бруніко. За даними телеканалу Rai Südtirol, трагедія сталась у гірському селі Лутаго. Водій автомобіля вижив, поліція розслідує, як саме сталась аварія. Зараз проводиться ідентифікація жертв. Район, де стався наїзд, розташований неподалік від австрійського кордону та відомий своїми лижними курортами.

Газета Corriere della Sera повідомляє, що водій автомобіля, 28-річний чоловік, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, його затримали італійські правоохоронці. Аварія сталася у момент, коли туристи готувалися сідати до автобуса.

Німецьке міністерство закордонних справ поки не прокоментувало цю трагедію.