В Іспанії соціалісти утворили коаліцію з "Подемос"

Іспанська Соціалістична робітнича партія у вівторок, 12 листопада, домовилася про створення коаліції з лівим альянсом "Подемос". "Досягнуто домовленості щодо коаліційного уряду між "Подемосом" та соціалістами. Сьогодні святковий день", - спочатку написав представник лівого альянсу Альберто Гарзон у соцмережі Twitter.

Пізніше цю інформацію також підтвердив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес, який заявив, що коаліція буде "прогресивною". Він додав, що інші партії також можуть приєднатися до коаліції. За словами Санчеса, його голова мета - здобути якомога більше підтримки для формування уряду.

Очільник "Подемос" Пабло Іглесіас також підтвердив підписання попередньої угоди про формування коаліції.

Нагадаємо, що 18 вересня у Іспанії оголосили дострокові вибори через відсутність більшості у парламенті. Ще в липні парламент не зміг повторно призначити Санчеса прем'єр-міністром країни - через це він залишався у статусі виконувача обов'язків голови уряду. Четверті позачергові вибори за останні чотири роки відбулися 10 листопада. На них вдруге поспіль перемогли соціалісти.