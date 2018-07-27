В Іспанії проходять парламентські вибори

В Іспанії в неділю, 10 листопада, вчетверте протягом останніх чотирьох років проходять парламентські вибори. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Педро Санчес, який представляє Соціалістичну робітничу партію, закликав до проведення нових виборів після того, як голосування, що відбулось у квітні 2019 року, не допомогло ззалагодити протиріччя між партіями-конкурентками.

Соціологічні опитування не передбачають політичну стабільність в країні. Хоча соціалісти, найімовірніше, знову переможуть на виборах, абсолютної більшості в парламенті, що налічує 350 місць, жодна з партій не здобуде. Велика коаліція з Народною партією, на думку Санчеса, виключена. Загалом у виборах беруть участь п'ять партій.

Сили державної безпеки забезпечуватимуть проведення виборів у Каталонії. Занепокоєння влади викликають прихильники незалежності регіону, які можуть перешкодити голосуванню. У Каталонії дедалі частіше стаються зіткнення сепаратистів і поліції. Експерти вважають, що це йде на користь правих партій, особливо ультраправої національно-консервативної "Вокс". Соціалісти від початку заворушень у регіоні дедалі більше втрачають підтримку населення.