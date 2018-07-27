 В Іспанії проходять парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2019

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Новини

В Іспанії проходять парламентські вибори

Ці вибори до парламенту - четверті за чотири роки. За прогнозами, жодна з партій не отримає абсолютну більшість.

На одній з виборчих дільниць Мадрида

На одній з виборчих дільниць Мадрида

В Іспанії в неділю, 10 листопада, вчетверте протягом останніх чотирьох років проходять парламентські вибори. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Педро Санчес, який представляє Соціалістичну робітничу партію, закликав до проведення нових виборів після того, як голосування, що відбулось у квітні 2019 року, не допомогло ззалагодити протиріччя між партіями-конкурентками.

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Нові позачергові вибори до парламенту Іспанії пройдуть 10 листопада. Це будуть четверті вибори, починаючи з 2015 року. (18.09.2019)

Під час першого туру голосування в парламенті Іспанії чинний прем'єр-міністр країни Педро Санчес не зміг набрати абсолютної більшості голосів для затвердження главою уряду. Друге голосування відбудеться у четвер. (23.07.2019)

Соціологічні опитування не передбачають політичну стабільність в країні. Хоча соціалісти, найімовірніше, знову переможуть на виборах, абсолютної більшості в парламенті, що налічує 350 місць, жодна з партій не здобуде. Велика коаліція з Народною партією, на думку Санчеса, виключена. Загалом у виборах беруть участь п'ять партій.

Сили державної безпеки забезпечуватимуть проведення виборів у Каталонії. Занепокоєння влади викликають прихильники незалежності регіону, які можуть перешкодити голосуванню. У Каталонії дедалі частіше стаються зіткнення сепаратистів і поліції. Експерти вважають, що це йде на користь правих партій, особливо ультраправої національно-консервативної "Вокс". Соціалісти від початку заворушень у регіоні дедалі більше втрачають підтримку населення.

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