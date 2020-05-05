В Іспанії понад два мільйони інфікованих коронавірусом - дослідження

Приблизно п'ять відсотків населення Іспанії або 2,3 мільйона осіб, імовірно, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворюванням COVID-19. Про це свідчать результати дослідження, оприлюднені в середу, 13 травня, міністерством охорони здоров'я Іспанії.

При цьому, згідно з офіційними даними, у країні коронавірусом заразилися лише близько 230 тисяч осіб. Утім, ці дані не є репрезентативними, оскільки в Іспанії тестують переважно людей із важким перебігом хвороби та медичних працівників.

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У дослідженні ж, яке розпочалося у кінці квітня, взяли участь 90 тисяч осіб із 36 тисяч домогосподарств. Результати першого етапу їхнього тестування свідчать, що інфікованими коронавірусом можуть бути п'ять відсотків іспанців.

Дослідження триває, його автори очікують отримати точніші результати. Усім учасникам тричі з перервою у три тижні робитимуть два різних тести, які виявляють у крові антитіла до коронавірусу. Цей спосіб дослідники хочуть виявити інфікованих, які перенесли хворобу безсимптомно.

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Утім, тести не є абсолютно надійними і часто виявляють антитіла до інших коронавірусів. Тобто позитивний результат не завжди означає інфікування саме SARS-CoV-2.

Попередні дослідження виявляли різні рівні інфікування коронавірусом у різних регіонах Іспанії - від 10 відсотків у Мадриді до двох відсотків на Канарських островах чи Майорці.

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