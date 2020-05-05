 В Іспанії понад два мільйони інфікованих коронавірусом - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2020

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Новини

В Іспанії понад два мільйони інфікованих коронавірусом - дослідження

Проміжні результати дослідження свідчать, що в Іспанії близько п'яти відсотків населення - 2,3 мільйона осіб - перехворіли на COVID-19. Тестування іспанців на антитіла до коронавірусу тривають.

Барселона після послаблення карантинних заходів

Барселона після послаблення карантинних заходів

Приблизно п'ять відсотків населення Іспанії або 2,3 мільйона осіб, імовірно, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає захворюванням COVID-19. Про це свідчать результати дослідження, оприлюднені в середу, 13 травня, міністерством охорони здоров'я Іспанії.

При цьому, згідно з офіційними даними, у країні коронавірусом заразилися лише близько 230 тисяч осіб. Утім, ці дані не є репрезентативними, оскільки в Іспанії тестують переважно людей із важким перебігом хвороби та медичних працівників.

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У дослідженні ж, яке розпочалося у кінці квітня, взяли участь 90 тисяч осіб із 36 тисяч домогосподарств. Результати першого етапу їхнього тестування свідчать, що інфікованими коронавірусом можуть бути п'ять відсотків іспанців.

Дослідження триває, його автори очікують отримати точніші результати. Усім учасникам тричі з перервою у три тижні робитимуть два різних тести, які виявляють у крові антитіла до коронавірусу. Цей спосіб дослідники хочуть виявити інфікованих, які перенесли хворобу безсимптомно.

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Утім, тести не є абсолютно надійними і часто виявляють антитіла до інших коронавірусів. Тобто позитивний результат не завжди означає інфікування саме SARS-CoV-2.

Попередні дослідження виявляли різні рівні інфікування коронавірусом у різних регіонах Іспанії - від 10 відсотків у Мадриді до двох відсотків на Канарських островах чи Майорці.

Дивитись відео 01:12

Як у Німеччині тестують на антитіла до COVID-19

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


 

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