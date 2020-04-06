В Іспанії - найменша кількість померлих від коронавірусу за майже три тижні

В Іспанії число смертей від коронавірусу за одну добу знизилось до найнижчого рівня за останні майже три тижні. Протягом останніх 24 годин жертвами хвороби стали 510 людей, повідомило у суботу, 11 квітня, міністерство охорони здоров'я. Це є найнижчим показником з 23 березня.

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Підготовлені для пацієнтів з коронавірусом ліжка у госпіталі, створеному в конференц-центрі IFEMA в Мадриді

Загалом SARS-CoV-2 у країні інфікувалось вже понад 161 тисячі людей, повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США). Близько 15 відсотків всіх заражених є медичними працівниками, передає агенція AP.

Військові біля тимчасового госпіталю у Барселоні

Померло від хвороби понад 16 тисяч осіб. Наразі країна посідає друге місце за кількістю інфікованих і поступається лише США, де загалом заражені вже 503 тисячі людей.

В Іспанії тривають жорсткі карантинні заходи, через які були скасовані масові святкування Страсної п'ятниці та Великодня. Замість цього церкви проводять богослужіння у режимі онлайн.