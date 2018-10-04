 В Іспанії лікаря визнали винним у крадіжці дитини за часів Франко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Іспанії лікаря визнали винним у крадіжці дитини за часів Франко

За часів режиму Франко багатьох дітей викрадали при народженні і передавали прихильним до режиму бездітним сім'ям. Едуардо Вела - перший із лікарів, хто постав перед судом у цій справі.

Суд над Велою супроводжувався протестною акцією тих, хто шукає своїх імовірно зниклих родичів

Суд над Велою супроводжувався протестною акцією тих, хто шукає своїх імовірно зниклих родичів

Іспанський суд визнав 85-річного лікаря Едуардо Велу винним у викраденні новонародженої у її матері за часів режиму Франко. Як зробив висновок суд у понеділок, 8 жовтня, колишній гінеколог Едуардо Вела викрав у 1969 році новонароджену Інес Мадрігаль у її батьків. При цьому суд не став засуджувати Велу до жодної форми покарання, мотивуючи своє рішення давністю вчиненого злочину. Прокуратура вимагала для Вели 11 років ув'язнення.

Інес Мадрігаль

Інес Мадрігаль

Під час диктатури Франко у 1939-1975 роках тисячі дітей були викрадені у їхніх батьків, яким часто казали, що діти померли при народженні. Дітей часто передавали безлідним парам, здебільшого тим, які були прихильними до праворадикального режиму. Часом цей процес проводився за участі католицької церкви. Вела, який свого часу керував клінікою, є першим із іспанських лікарів, хто постав перед судом через справу "крадених дітей".

Інес Мадрігаль сподівається, що її справа зможе відкрити "тисячі справ, які закриті" - навіть при тому, що вона ніколи вже не дізнається ім'я її справжньої біологічної матері. "У цій країні людина, яка розігрувала з себе бога, не може залишитися непокараною", - сказала Мадрігаль у вересні наприкінці слухань справи.

Дивитись відео 02:34
Now live
02:34 хв

"Декомунізація" по-іспанськи: позбутися Франко (17.03.2017)

DW.COM

Декомунізація навпаки: Мадрид позбувається назв вулиць епохи Франко

Мерія Мадрида вирішила перейменувати вулиці, названі на честь діячів режиму Франко в Іспанії. Цей захід викликав полеміку в суспільстві. DW розбиралася у причинах суперечок. (11.05.2017)  

Парламент Іспанії дав згоду на перепоховання останків Франко

Іспанські депутати підтримали ексгумацію та перепоховання останків диктатора Франко. За планами уряду, перепоховання має відбутися до кінця 2018 року. (13.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Декомунізація" по-іспанськи: позбутися Франко (17.03.2017)  

Також за темою

Spanien Barcelona Menschen mit Estelads (Katalanische Separatisten Flagge)

Прагнення Каталонії до незалежності: наскільки обґрунтованими є вимоги сепаратистів 22.09.2017

Уряд Каталонії попри значний спротив з боку Мадрида взяв курс на референдум щодо незалежності, обґрунтовуючи його історією. Та вона свідчить, що настільки автономною, як зараз, Каталонія давно не була.

Реклама

Докладно

Ніжин - місто церков та куполів

За крок до автокефалії УПЦ

Як ставлять до томоса в українському місті Ніжин. Репортаж DW. 

Toyota відкликає автомобілі через дефект у гібридній системі

Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів

У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  