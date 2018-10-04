В Іспанії лікаря визнали винним у крадіжці дитини за часів Франко

Іспанський суд визнав 85-річного лікаря Едуардо Велу винним у викраденні новонародженої у її матері за часів режиму Франко. Як зробив висновок суд у понеділок, 8 жовтня, колишній гінеколог Едуардо Вела викрав у 1969 році новонароджену Інес Мадрігаль у її батьків. При цьому суд не став засуджувати Велу до жодної форми покарання, мотивуючи своє рішення давністю вчиненого злочину. Прокуратура вимагала для Вели 11 років ув'язнення.

Інес Мадрігаль

Під час диктатури Франко у 1939-1975 роках тисячі дітей були викрадені у їхніх батьків, яким часто казали, що діти померли при народженні. Дітей часто передавали безлідним парам, здебільшого тим, які були прихильними до праворадикального режиму. Часом цей процес проводився за участі католицької церкви. Вела, який свого часу керував клінікою, є першим із іспанських лікарів, хто постав перед судом через справу "крадених дітей".

Інес Мадрігаль сподівається, що її справа зможе відкрити "тисячі справ, які закриті" - навіть при тому, що вона ніколи вже не дізнається ім'я її справжньої біологічної матері. "У цій країні людина, яка розігрувала з себе бога, не може залишитися непокараною", - сказала Мадрігаль у вересні наприкінці слухань справи.