В Іспанії за добу від коронавірусу померло понад 500 людей

За останню добу в Іспанії від коронавірусу померло понад 500 людей, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Станом на вівторок, 24 березня, загальна кількість померлих від хвороби досягла 2 696. Напередодні кількість померлих від COVID-19 в Іспанії становила 2 182 осіб, тобто протягом доби додалося 514 нових летальних випадків.

Кількість інфікованих на SARS-CoV-2 в країні збільшилась на 4,5 тисячі - до 39 673. При цьому, за даними іспанського МОЗ, 5,4 тисячі заражених, що складає 13 відсотків від загального числа випадків, є медичними працівниками.

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Іспанія переживає "важкий тиждень", сказав начальник управління з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Фернандо Саймон. "Чи будуть ефективними жорсткі заходи стримування кризи, чи досягаємо ми піку, ми дізнаємось наступними днями, можливо, вже завтра, може, в четвер чи п'ятницю", - сказав він.

Мадрид залишається епіцентром спалаху коронавірусу - у столиці зафіксовано близько 12 300 випадків захворювання та близько 1500 смертей. На другому місці Каталонія з близько 8 000 інфікованих та 300 померлих. У середу, 25 березня, прем'єр-міністр країни Педро Санчес попросить парламент затвердити продовження надзвичайного стану ще на два тижні.