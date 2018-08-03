В Іспанії затримали російського і грузинських "злодіїв у законі"

У місті Марбелья на півдні Іспанії затримали трьох кримінальних авторитетів із країн колишнього СРСР. Як повідомила поліція Іспанії в своєму мікроблозі в Twitter у неділю, 5 серпня, затримання відбулося, коли лідери кримінальних угруповань обговорювали плани вбивства одного з членів ворожого клану. На опублікованому поліцією відео можна побачити, як правоохоронці штурмують кафе, де перебувають розшукувані.

Затриманих взяли під варту, їм закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів і участь у злочинній організації. Серед учасників "сходки" були два представники грузинських кланів, які в останні роки координували дії вихідців з РФ, вказує поліція. При цьому один із затриманих, за даними правоохоронців, вважався третьою за значимістю людиною в російської мафії.

Поліція підозрює, що затримані мали намір відтворити кримінальну структуру, яка була ліквідована в червні 2017 року. Тоді правоохоронці заарештували 129 підозрюваних, проте вже в липні знову почалося розслідування, оскільки в Марбельї виявили сліди одного з кримінальних авторитетів, котрий керував угрупованням з Литви, ліквідованим у червні. Ідеться про "одного з найважливіших "злодіїв у законі" в Європі", зазначає поліція. Під час розслідування з'ясувалося, що, крім поділу території, злочинці планували вбивство визначного члена конкуруючого клану, який хотів оселитися в Іспанії.