 В Іспанії затримали російського і грузинських ″злодіїв у законі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

В Іспанії затримали російського і грузинських "злодіїв у законі"

На півдні Іспанії затримали трьох кримінальних авторитетів, у тому числі двох представників грузинських кланів. Їм закидають замах на вбивство та фальсифікацію документів.

Поліція Іспанії (фото з архіву)

Поліція Іспанії (фото з архіву)

У місті Марбелья на півдні Іспанії затримали трьох кримінальних авторитетів із країн колишнього СРСР. Як повідомила поліція Іспанії в своєму мікроблозі в Twitter у неділю, 5 серпня, затримання відбулося, коли лідери кримінальних угруповань обговорювали плани вбивства одного з членів ворожого клану. На опублікованому поліцією відео можна побачити, як правоохоронці штурмують кафе, де перебувають розшукувані.

Затриманих взяли під варту, їм закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів і участь у злочинній організації. Серед учасників "сходки" були два представники грузинських кланів, які в останні роки координували дії вихідців з РФ, вказує поліція. При цьому один із затриманих, за даними правоохоронців, вважався третьою за значимістю людиною в російської мафії.

Поліція підозрює, що затримані мали намір відтворити кримінальну структуру, яка була ліквідована в червні 2017 року. Тоді правоохоронці заарештували 129 підозрюваних, проте вже в липні знову почалося розслідування, оскільки в Марбельї виявили сліди одного з кримінальних авторитетів, котрий керував угрупованням з Литви, ліквідованим у червні. Ідеться про "одного з найважливіших "злодіїв у законі" в Європі", зазначає поліція. Під час розслідування з'ясувалося, що, крім поділу території, злочинці планували вбивство визначного члена конкуруючого клану, який хотів оселитися в Іспанії.

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