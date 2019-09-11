В Іспанії засудили лідерів руху Каталонії за незалежність

Дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників каталонського руху за незалежність засуджені Верховним судом Іспанії у понеділок, 14 жовтня, до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років.

Їх засуджено за організацію забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чьотирьох з них - у розстраті державних коштів, повідомляє dpa.

Найбільший строк ув'язнення - 13 років - отримав ексвіцепрезидент Каталонії Уріол Жункерас, обраний у травні цього року до іспанського парламенту, якому суд дозволив скласти депутатську присягу. Ще троє звинувачених у цьому процесі були визнані винними лише у невиконанні наказів уряду, а тому уникнули покарання у виді позбавлення волі.

Колишній лідер місцевого уряду Каталонії Карлес Пучдеомон вже назвав рішення суду "жахіттям". Він додав, що реакція на цей вирок має бути такою, "як ніколи до цього".

Голова місцевого парламенту Роже Торрент також відреагував на рішення суду. "Сьогодні засуджено усіх нас, не лише 12 осіб. Цей вирок - атака на демократію та права усіх громадян", - написав він у Twitter.

Рух так званих комітетів на захист республіки (CDR), які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії, опублікував у своєму акаунті у Twitter заклик постати проти "авторитарного фашизму іспанської держави та її поплічників". У вересні дев'ятьох прихильників незалежності Каталонії, пов'язаних із комітетами, затримали підозрою у підготовці терактів.

Попри те, що до цього демонстрації за незалежність проходили переважно мирно, Мадрид оголосив, що готовий до будь-яких проявів насильства під час майбутніх акцій протесту та за потреби може знову запровадити пряме правління регіоном, як це вже було у 2017 року.