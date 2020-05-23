В Іспанії завершилася дія надзвичайного стану, відкрито кордони

В Іспанії з опівночі неділі, 21 червня, завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого в країні з 14 березня з метою стримування поширення коронавірусної інфекції. Таким чином, жителі Іспанії можуть знову вільно пересуватися по всій країні.

Також з цього дня відкрито кордони для в'їзду з країн ЄС та інших держав, що належать до Шенгенської зони. Мандрівники з європейських країн не повинні відтепер два тижні проводити в обсервації. В аеропортах Іспанії близько 600 співробітників системи охорони здоров'я вимірюватимуть прибулим температуру. Лише кордон із Португалією на прохання уряду в Лісабоні залишатиметься закритим для більшості подорожніх до 1 липня, зазначає агентство новин dpa.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес за кілька годин до відкриття кордонів застеріг, що країна залишається вразливою до поширення вірусу, та наголосив на необхідності дотримання відповідних протиепідемічних норм. "Ми повинні бути насторожі та суворо дотримуватися заходів гігієни та захисту", - сказав Санчес у телевізійному зверненні напередодні ввечері, цитує агентство новин AFP.

Іспанія виявилася однією з найбільш уражених коронавірусною інфекцією європейських країн: кількість підтверджених випадків зараження перевищила 245 тисяч, померли понад 28 тисяч людей з коронавірусом. Запроваджені карантинні обмеження були одними з найсуворіших на континенті. Дію оголошеного з 14 березня надзвичаного стану кілька разів подовжували. З часом ситуацію з поширенням коронавірусу вдалося взяти під контроль, що дозволило уряду з кінця квітня поступово пом'якшувати обмеження.

Важливим для Іспанії є відновлення роботи туристичної галузі. В якості пілотного проєкту з 15 червня на Майорку та інші Балеарські острови було дозволено в'їзд 11 тисячам німців.

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