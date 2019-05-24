 В Іспанії відбуваються місцеві вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Новини

В Іспанії відбуваються місцеві вибори

Паралельно з виборами до Європарламенту в Іспанії проводяться також і місцеві вибори. Досі в опитуваннях лідирували соціалісти, які нещодавно перемогли на парламентських виборах.

Вибори в Іспанії

Разом з виборами до Європарламентув Іспанії проводяться також і місцеві та регіональні вибори. Голосування в неділю, 26 травня, вважатимуться своєрідною перевіркою для Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП). Остання перемогла на парламентських виборах, проведених чотири тижні тому.

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Іспанська соціалістична робітнича партія прем'єра Педро Санчеса здобула перемогу на парламентських виборах, але не має більшості. У парламент також пройшли п'ятеро ув'язнених каталонських сепаратистів. (29.04.2019)

На третій день виборів до Європарламенту депутатів в головний законодавчий орган Євросоюзу вибирають громадяни Литви, Мальти та Словаччини. Голосування в Чехії проходить другий день. (25.05.2019)

Близько восьми мільйонів бельгійців мають обрати депутатів до національного парламенту. Вибори у країні є обов'язковими. (26.05.2019)

На головну державну посаду в Литві претендують колишня міністерка фінансів Інгріда Шимоніте та економіст Гітанас Науседа. (26.05.2019)

Виборці у 21 країні Євросоюзу обирають своїх представників до Європарламенту. Голосування триватиме до 23:00, коли закриються дільниці в Італії. Перші результати будуть оголошені пізно ввечері у неділю. (26.05.2019)

Згідно з результатами проведених нещодавно опитувань, соціалісти лідирують у більшості з 12 регіонів, де переобирають місцеву владу.

24 травня генсек ІСРП Педро Санчес, котрий водночас є чинним прем'єр-міністром Іспанії, закликав своїх прихильників "довершити" "пророблене" на парламентських виборах і знову забезпечити хороший результат соціалістів, цитує агенція новин AFP.

Найбільша інтрига очікується в столичному регіоні. Впродовж останніх 24 років тут незмінно перебували при владі консерватори з Народної партії. Тепер є всі підстави вважати, що соціалістам вдасться потіснити консерваторів.

Соціалісти перемогли на парламентських виборах наприкінці квітня, однак партія Санчеса не має більшості в парламенті. Тож Санчес змушений формувати уряд меншості, якому конче потрібна підтримка інших партій під час голосування в парламенті. Досі Санчеса підтримували ліві популісти з партії "Подемос", а також кілька регіональних партій, як-от баскські націоналісти й каталонські сепаратисти.

Як наслідок результати місцевих виборів можуть неабияк позначитися на формування майбутнього уряду.

Надія європейських соціал-демократів?

Щодо виборів до Європарламенту, то Іспанія може виявитися єдиною великою країною ЄС, де більшість на цих виборах отримають соціал-демократи. 24 травня міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель пообіцяв під час виступу перед прихильниками соціал-демократів провести "воскресіння соціальної демократії в Європі".

Вибори в Європі

Водночас станом на середину дня, в Іспанії спостерігалася значно вища явка на виборах до Європарламенту. За даними місцевої влади, цього разу активність громадян на виборах до Європарламенту перевищувала показники 2014 року на таку ж годину на 10 відсотків, передає dpa.

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