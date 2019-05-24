В Іспанії відбуваються місцеві вибори

Разом з виборами до Європарламентув Іспанії проводяться також і місцеві та регіональні вибори. Голосування в неділю, 26 травня, вважатимуться своєрідною перевіркою для Іспанської соціалістичної робітничої партії (ІСРП). Остання перемогла на парламентських виборах, проведених чотири тижні тому.

Згідно з результатами проведених нещодавно опитувань, соціалісти лідирують у більшості з 12 регіонів, де переобирають місцеву владу.

24 травня генсек ІСРП Педро Санчес, котрий водночас є чинним прем'єр-міністром Іспанії, закликав своїх прихильників "довершити" "пророблене" на парламентських виборах і знову забезпечити хороший результат соціалістів, цитує агенція новин AFP.

Найбільша інтрига очікується в столичному регіоні. Впродовж останніх 24 років тут незмінно перебували при владі консерватори з Народної партії. Тепер є всі підстави вважати, що соціалістам вдасться потіснити консерваторів.

Соціалісти перемогли на парламентських виборах наприкінці квітня, однак партія Санчеса не має більшості в парламенті. Тож Санчес змушений формувати уряд меншості, якому конче потрібна підтримка інших партій під час голосування в парламенті. Досі Санчеса підтримували ліві популісти з партії "Подемос", а також кілька регіональних партій, як-от баскські націоналісти й каталонські сепаратисти.

Як наслідок результати місцевих виборів можуть неабияк позначитися на формування майбутнього уряду.

Надія європейських соціал-демократів?

Щодо виборів до Європарламенту, то Іспанія може виявитися єдиною великою країною ЄС, де більшість на цих виборах отримають соціал-демократи. 24 травня міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель пообіцяв під час виступу перед прихильниками соціал-демократів провести "воскресіння соціальної демократії в Європі".

Водночас станом на середину дня, в Іспанії спостерігалася значно вища явка на виборах до Європарламенту. За даними місцевої влади, цього разу активність громадян на виборах до Європарламенту перевищувала показники 2014 року на таку ж годину на 10 відсотків, передає dpa.