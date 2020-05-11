 В Іспанії вперше за два місяці за добу померло менше 100 осіб з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2020

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Новини

В Іспанії вперше за два місяці за добу померло менше 100 осіб з коронавірусом

Іспанські медики зафіксували протягом минулих 24 годин 87 померлих унаслідок COVID-19. Такий низький показник спостерігається вперше за два останніх місяці, запевняють у Мадриді.

Коронавірус у Іспанії

Іспанія належить до країн світу, що найбільше постраждали від коронавірусу

Вперше за два місяці в Іспанії протягом однієї доби було зареєстровано менше 100 нових смертей, пов'язаних з викликаною коронавірусом хворобою COVID-19. Згідно з опублікованими в неділю, 17 травня, даними органів охорони здоров'я, впродовж останніх 24 годин померли 87 осіб, у яких було підтверджено COVID-19, передає інформагенція AFP.

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Максимальна кількість померлих від COVID-19 протягом однієї доби, зафіксована в Іспанії на піку епідемії на початку квітня - 950 осіб. Утім, самі іспанські чиновники визнають, що нинішній рекордно низький показник смертності часткового може пояснюватися традиційними для вихідних деякими запізненнями з наданням статистичних даних, уточнює Reuters.

Іспанія - одна з країн, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19 у світі. За даними іспанського міністерства охорони здоров'я, натепер у цій країні померло 27,6 тисячі осіб з діагнозом COVID-19. Медиками підтверджено більше 231,3 тисячі випадків інфікування коронавірусом.

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Поступове пом'якшення обмежень, але не для всіх

З наступного тижня для 70 відсотків іспанців настане деяке пом'якшення запроваджених раніше суворих обмежень. У Толедо, Валенсії, Гранаді й Малазі знову будуть дозволені сімейні зустрічі й побачення з друзями. А кафе та бари знову зможуть обслуговувати клієнтів на відкритих майданчиках. Однак в Мадриді, Барселоні та більшій частині регіону Кастілія-Леон обмеження щодо самоізоляції залишатимуться чинними, адже ризик зараження там вище, ніж в інших регіонах, пояснили в міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що буде домагатися схвалення парламентом рішення щодо подовження режиму надзвичайного стану в країні до кінця червня. Очікується, що саме тоді більшість регіонів зможуть повернутися до прийнятного стану щодо темпів поширення коронавірусу, нагадує Reuters.

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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