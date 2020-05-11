В Іспанії вперше за два місяці за добу померло менше 100 осіб з коронавірусом

Вперше за два місяці в Іспанії протягом однієї доби було зареєстровано менше 100 нових смертей, пов'язаних з викликаною коронавірусом хворобою COVID-19. Згідно з опублікованими в неділю, 17 травня, даними органів охорони здоров'я, впродовж останніх 24 годин померли 87 осіб, у яких було підтверджено COVID-19, передає інформагенція AFP.

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Максимальна кількість померлих від COVID-19 протягом однієї доби, зафіксована в Іспанії на піку епідемії на початку квітня - 950 осіб. Утім, самі іспанські чиновники визнають, що нинішній рекордно низький показник смертності часткового може пояснюватися традиційними для вихідних деякими запізненнями з наданням статистичних даних, уточнює Reuters.

Іспанія - одна з країн, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19 у світі. За даними іспанського міністерства охорони здоров'я, натепер у цій країні померло 27,6 тисячі осіб з діагнозом COVID-19. Медиками підтверджено більше 231,3 тисячі випадків інфікування коронавірусом.

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Поступове пом'якшення обмежень, але не для всіх

З наступного тижня для 70 відсотків іспанців настане деяке пом'якшення запроваджених раніше суворих обмежень. У Толедо, Валенсії, Гранаді й Малазі знову будуть дозволені сімейні зустрічі й побачення з друзями. А кафе та бари знову зможуть обслуговувати клієнтів на відкритих майданчиках. Однак в Мадриді, Барселоні та більшій частині регіону Кастілія-Леон обмеження щодо самоізоляції залишатимуться чинними, адже ризик зараження там вище, ніж в інших регіонах, пояснили в міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Напередодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що буде домагатися схвалення парламентом рішення щодо подовження режиму надзвичайного стану в країні до кінця червня. Очікується, що саме тоді більшість регіонів зможуть повернутися до прийнятного стану щодо темпів поширення коронавірусу, нагадує Reuters.

Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки З поверненням! Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

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